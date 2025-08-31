| Primera RFEF
Triunfo milagroso sobre la bocina del Pontevedra
El equipo granate sale vivo del debut liguero con un gol de cabeza de su portero en la última jugada
El retorno del Pontevedra a la división de bronce comenzó con un milagroso empate en el último segundo (1-1), después de que un balón magistral de Yelko Pino igualase, gracias al testarazo de Marqueta, un partido prácticamente decidido para el Cacereño.
El encuentro comenzó trabado para ambos conjuntos, que salieron al campo con ganas de mostrar la intensidad física que les caracteriza. En el minuto 8, en la primera jugada que el Cacereño lograba hilar con peligro por las cercanías del área granate, los verdes encontraron petróleo, con una internada sin oposición de Carlos González. El atacante sacó un tiro cruzado que Marqueta no pudo detener.
El gol en contra fue un doble golpe, con una jugada a balón parado en la que un despiste de Bosch dejó solo a Diego Gómez frente a Marqueta. Por suerte para el Pontevedra, imperó el arquero granate tras despejar con buena colocación el disparo rival.
La fortaleza defensiva visitante se hizo notar ante un Pontevedra que se impacientaba y no lograba generar ocasiones de peligro con criterio, hasta que la entrada del recién llegado Luisao pareció dar al equipo granate frescura en ataque por la derecha.
Con el reloj en contra para los de casa y la lluvia más intensa del día, el Pontevedra consiguió cercar al Cacereño en su portería. En plena tarascada en el centro del área, el árbitro decretó penalti a favor del bando lerezano tras un derribo a Brais Abelenda. Los extremeños pidieron la ayuda del videoarbitraje, pero la decisión inicial del colegiado imperó. La pena máxima, tirada por Dani Selma, fue adivinada por el meta rival Nieves, que se tiró a su derecha con rapidez para atajar el lanzamiento y finiquitar prácticamente cualquier opción de empate, hasta que Yelko Pino sacó su varita a pasear en la última jugada y Marqueta, de cabeza, puso las tablas en la jugada final. El Pontevedra sumaba de forma milagrosa un punto.
- El Álvaro Cunqueiro moviliza a los Bomberos de Vigo para sacarle el anillo a un paciente de 30 años
- La Guardia Civil atribuye un posible delito de daños al patrimonio al autor de los desperfectos en el cruceiro de Hío
- Pedro Sánchez avala la petición del Concello de Vigo a la Xunta para crear mil viviendas con fondos estatales
- Colas eternas para comer en Pontevedra
- El nuevo radar de la AP-9 ya avisa de infracciones sin multar
- Las Cíes muestran su lado menos «paradisíaco»: así se llevó el oleaje a dos personas en la pasarela de Rodas
- El mesón que abrió hace 100 años en Galicia y es famoso por su cocido: el favorito de Amancio Ortega
- Malestar de la pesca submarina por las restricciones: «No es culpa nuestra que haya menos pescado»