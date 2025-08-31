Triunfo milagroso sobre la bocina del Pontevedra

El retorno del Pontevedra a la división de bronce comenzó con un milagroso empate en el último segundo (1-1), después de que un balón magistral de Yelko Pino igualase, gracias al testarazo de Marqueta, un partido prácticamente decidido para el Cacereño.

El encuentro comenzó trabado para ambos conjuntos, que salieron al campo con ganas de mostrar la intensidad física que les caracteriza. En el minuto 8, en la primera jugada que el Cacereño lograba hilar con peligro por las cercanías del área granate, los verdes encontraron petróleo, con una internada sin oposición de Carlos González. El atacante sacó un tiro cruzado que Marqueta no pudo detener.

El gol en contra fue un doble golpe, con una jugada a balón parado en la que un despiste de Bosch dejó solo a Diego Gómez frente a Marqueta. Por suerte para el Pontevedra, imperó el arquero granate tras despejar con buena colocación el disparo rival.

La fortaleza defensiva visitante se hizo notar ante un Pontevedra que se impacientaba y no lograba generar ocasiones de peligro con criterio, hasta que la entrada del recién llegado Luisao pareció dar al equipo granate frescura en ataque por la derecha.

Con el reloj en contra para los de casa y la lluvia más intensa del día, el Pontevedra consiguió cercar al Cacereño en su portería. En plena tarascada en el centro del área, el árbitro decretó penalti a favor del bando lerezano tras un derribo a Brais Abelenda. Los extremeños pidieron la ayuda del videoarbitraje, pero la decisión inicial del colegiado imperó. La pena máxima, tirada por Dani Selma, fue adivinada por el meta rival Nieves, que se tiró a su derecha con rapidez para atajar el lanzamiento y finiquitar prácticamente cualquier opción de empate, hasta que Yelko Pino sacó su varita a pasear en la última jugada y Marqueta, de cabeza, puso las tablas en la jugada final. El Pontevedra sumaba de forma milagrosa un punto.