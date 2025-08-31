Piastri logra la pole y Alonso rebaja su alegría

Oscar Piastri ha jugado mejor sus cartas en una clasificación al rojo vivo en Zandvoort y se ha impuesto por la mínima a su compañero Lando Norris para adjudicarse su quinta pole de la temporada en el GP de Países Bajos. El británico había liderado las sesiones libres, pero a la hora de la verdad la recompensa se la ha llevado el australiano, que abrirá una parrilla de claro color ‘papaya’, con el ídolo local, Max Verstappen, en tercera posición, Carlos Sainz y Fernando Alonso han conseguido llegar a la Q3 y saldrán noveno y décimo, respectivamente. Menos de lo que se esperaba en el caso del asturiano.