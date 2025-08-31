El paso que falta

María Araújo abre una nueva etapa en su carrera. La ala-pívot ha regresado a la Liga Femenina después de temporada y media en el Çukurova turco. Lo hace como uno de los grandes refuerzos del Valencia Basket, que quiere trasladar a Europa el dominio que ha ejercido en la competición doméstica durante las tres últimas temporadas. La viguesa también intentará batir sus propios registros personales ahora que inicia su madurez como jugadora, recién cumplidos los 28 años.

En ese punto de equilibrio entre juventud y veteranía se encuentra María, que añade a su bagaje la capacidad de sufrimiento demostrada para superar dos roturas del ligamento cruzado de la rodilla derecha –en marzo de 2021 y en ese mismo mes en 2023–, en ambos casos cuando militaba en el Girona. De la última lesión se recuperó para fichar por el Çukurova, con el que alcanzó la final de la pasada Euroliga tras eliminar precisamente al Valencia en Zaragoza (66-68). El cuadro otomano caería después ante el Praha (53-66). Así que Araújo sueña con conquistar su primer título continental a la vez que se lo proporciona al club taronja –aunque este heredó el palmarés del Ros Casares, que ganó en 2012, y en la provincia levantina se recuerda también al Dorna Godella, campeón europeo en 1992 y 1993–.

«La Euroliga es lo más grande que hay a nivel baloncesto femenino y el Valencia ha demostrado que ha ido creciendo año tras año que ha participado en esta competición, al igual que han hecho desde que han creado este proyecto», valora Araújo en sus primeras declaraciones oficiales a los medios propios del Valencia.

La plantilla que dirige Rubén Burgos ha iniciado su preparación. El Valencia abrirá la Liga Femenina el 4 de octubre en Ferrol; el primer destino que eligió Araújo cuando abandonó el Celta y donde jugó entre 2015 y 2018. «Volver a la Liga Femenina, volver a casa, como quien dice, es una de las cosas que más ilusión me hace», valora. «Es reencontrarme tanto en la Liga como aquí, en el Valencia, con amigas y con muchas caras conocidas. Eso lo valoras mucho más cuando has estado fuera. Estoy con muchas ganas y muy contenta».

De hecho, en la plantilla valenciana se ha reencontrado con Raquel Carrera; su heredera como astro de la cantera céltica y compañera en la selección, con la que recientemente se han proclamado subcampeona de Europa a las órdenes de Miguel Méndez. Preguntada acerca de los objetivos que se marca, la jugadora opina que «tiene que seguir siendo el mismo, seguir creciendo y luchar por todos los títulos también a nivel europeo, y a nivel personal intentar adaptarme al grupo, que al final repiten muchas jugadoras; intentar incorporarme lo más rápido posible, que se note ser una más y no ser esa pieza nueva que tiene que encajar, y poquito a poco sumar en todo lo que yo pueda con mi esencia de juego. Al final va a ser eso, disfrutar para poder ganar títulos», concluye.