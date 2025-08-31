Orio vuela en aguas de Bueu y sentencia el título

La San Nikolas de Orio Orialki sale del mar de Bueu como virtual campeona de la Liga Eusko Label de traineras. Y si gana hoy en Ares ese título, el segundo de su historia, ya sería matemático con solo dos jornadas por disputar. La tripulación guipuzcoana aventaja en 28 puntos a Ziérbena Bahías Bizkaia, que ayer tenía a cinco remeros gallegos y su entrenador es el moañés Dani Pérez. En su tercera temporada al frente del club vizcaíno sumará su tercer subcampeonato consecutivo.

La mala noticia es que Cabo acabó última, sin ser capaz de recortar puntos a Kaiku. Es más, la Bizkaitarra sacó provecho del aumento del viento durante la segunda serie y metió a dos barcos por medio, Lekitarra y San Juan, por lo que le saca 12 puntos a los de Boiro. Hoy Cabo firmará su descenso después de doce temporadas ininterrumpidas en la Asociación de Clubes de Traineras (ACT). Ares fue octava en Bueu y tiene garantizada la permanencia.

La IV Bandeira Concello de Bueu deparó un gran espectáculo, con excelentes condiciones en el mar y un viento racheado y cambiante que dio emoción a la regata. Una emoción que Orio y Ziérbena borraron de un plumazo en cuanto empezaron a remar y fueron las únicas por debajo de los 20 minutos. Ziérbena dominó durante la parte inicial pero no pudo resistir la aceleración de Orio. Entró a menos de 2,5 segundos de la San Nikolas, que marcó un crono de 19:55,62.

El campo de regatas de Bueu es de los que ofrece más igualdad a las traineras, sin apenas diferencias apreciables entre las calles. Quizás la más favorable es la primera porque cuenta con cierto abrigo en la zona del muelle y el dique, pero sin ser una ventaja definitiva. Ayer el viento sí que fue protagonista, con fuertes rachas por momentos. En los largos hacia fuera soplaba a favor, mientras que en los de regreso a veces se convertía en un muro. Sobre todo para las tripulaciones de la manga intermedia, que fueron las que se encontraron con peores condiciones.