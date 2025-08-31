El Memorial Manolo Gómez, en el Pahiño

El Alertanavia se presenta ante su afición hoy en el Municipal Pahiño de Navia, con entrada gratuita. El conjunto vigués, que ha regresado a Preferente después de un solo año de penitencia en 1ª Galicia, disputa la quinta edición del Memorial Manolo Gómez, el vicepresidente que dedicó tantos años al club vigués.

El formato planeado por la directiva que preside Alfonso González cuenta también con la base. Así, a las 10:00 horas abrirá el memorial el equipo alevín A, que se medirá al San Miguel. Y a las 11:30 horas, el sénior jugará contra el Celta Academy, equipo ascendido a 2ª Galicia.

El Alertanavia presenta una plantilla continuista. Dieciocho de los veintidós jugadores del primer equipo protagonizaron el ascenso. Han llegado un central, Aarón Domínguez (Vigo, 2004), del Erizana, dos mediocampistas, José Tielas (Vigo, 2004) y Álex Lourido (Lugo, 2006), del Val Miñor sénior y del juvenil, respectivamente, y un delantero, Diego Rodríguez, «Golle», del CD Choco de División de Honor juvenil. Golle fue el autor del único gol que clasificó días atrás al Alertanavia para los cuartos de final de la Copa Vigo… contra el Celta Academy en A Madroa.

Alfonso González, presidente del club vigués, ha mantenido su apuesta por el técnico del ascenso, Adrián Fernández. Además, el club puede contar de nuevo con sus goleadores del pasado año: siguen David Somoza (Vigo, 2005), autor de 30 dianas en la liga y tres más en el play-off de ascenso, Javi Nogueira (Vigo, 1996), que firmó 10 goles, y Dani Fernández (Tenerife, 2005), quien aportó 7 tantos en el campeonato regular y uno en las eliminatorias de ascenso.

El próximo fin de semana, el Alertanavia debutará en competición liguera en el Federativo de Coia ante el Antela. El Alerta será uno de los dos representantes vigueses en la categoría –el otro, el Valladares–. Antes, el jueves, a los de Adrián Fernández les espera la Copa Vigo frente al Huracán (21:00 horas) en el campo de tierra de San Cosme de Zamáns. A partido único, el vencedor se meterá en las semifinales.