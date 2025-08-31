La Gitana y Smaku ganan la Regata Costa da Vela NB21

La Ría de Vigo regaló a los participantes en la V Regata Costa da Vela NB21 una jornada brillante en luz, viento y mar. Una compensación natural al no poder trazar el recorrido costero hasta el Faro de Camouco, al norte de la Isla de Ons, en prevención por la presencia de orcas en el entorno de las Islas Cíes.

Organizada por el Liceo Marítimo de Bouzas, bajo la batuta técnica en el agua de los oficiales Yago Crespo y Carolina Terrón, actuando de balizador Federico Enguix, se disputó a una sola jornada, con una componente del suroeste, con 12 nudos, que llenó pronto la lámina de agua de la ría olívica, esperando tan sólo unos minutos a su llegada desde la bocana. Por delante un trazado de 21,20 millas náuticas.

El Corisco, de Marcos Pérez, del Liceo Marítimo de Bouzas, se hacía con el Trofeo Juan Piñeiro, al ser el primer velero en cruzar en tiempo real la línea de llegada. La Gitana, de José Ángel Quintero (Monte Real); Esquío, de Alejandro Castro (Liceo); y Keep Calm, de Javier Rey (Monte Real) ocuparon el podio en ORC. El cajón en los Solitarios y A Dos fue para el Smaku, de Alfonso Rodríguez (Liceo); Asante Sana, de Juan Carlos Trabazos (Club Marítimo de Panxón); y Alalunga, de Rodrigo Rodríguez (Canido).