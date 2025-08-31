Fútbol | Pretemporada
El Coruxo reacciona tarde
El equipo entrenado por Javi Pereira cayó ante el Céltiga en el último amistoso de la pretemporada | En una semana, a Langreo
RAÚL RODRÍGUEZ
Se acabaron las pruebas de verano para el Coruxo, que el próximo domingo inicia en Langreo su periplo liguero.
El equipo entrenado por Javi Pereira jugó ayer su último partido de preparación en A Illa, con motivo del Memorial Alejandro García, ante el Céltiga. Los vigueses no hicieron un buen partido, y es que la lluvia caída hizo que el terreno de juego estuviera muy rápido.
Esta circunstancia provocó que el campo estuviera muy rápido, obligando a los jugadores a realizar un esfuerzo físico que, a estas alturas de la temporada, es una exigencia muy grande.
No obstante, este es unproblema que tuvieron los dos equipos, pero los arousanos supieron adaptarse mejor a las circunstancias y controlar el encuentro en los primeros cuarenta y cinco minuto de juego.
Y es que cayó mucha agua sobre el Salvador Otero, y los jugadores locales estuvieron más cómodos sobre el terreno de juego.
En la segunda mitad, el Coruxo mostró una cara diferente y salió decidido a, por lo menos, plantar cara. Recuperó el balón, lo que le permitió llegar con más continuidad al área arousana. Pero los esfuerzos fueron inútiles, y el marcador no se movió. Ahora a pensar en la Liga.
