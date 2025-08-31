Vela | Copa de España de Vaurien
Cabello y Romero consolidan su mando
Carballo y Costas lideran la clasificación femenina a falta de tres regatas
REDACCIÓN
Segunda y gran jornada de competición para la flota de vaurien en la ría de Arousa. Con tres pruebas más completadas en Vilagarcía, la Copa de España de la clase encara ya una recta final en la que todo está por decidir.
La primera prueba del día comenzó de forma puntual, con un viento del suroeste que llegó a superar los 15 nudos de intensidad. Unas condiciones perfectas que los aspirantes al podio supieron aprovechar al máximo para afianzar sus posiciones.
Pablo Cabello y Óscar Romero (RCN Vigo), que arrancaron el día con un segundo, no fallaron y se adjudicaron dos cómodos triunfos en la segunda y tercera prueba del día. Con estos resultados, continúan comandando la general absoluta con siete puntos y cinco de ventaja sobre los segundos clasificados, Pedro Fernández y Carolina Iglesias (RCN Rodeira).
En féminas, Iria Carballo y Ana Costas (RCN Vigo / RCN Rodeira) se han colocado primeras, adelantando a Jimena y Alba Abril (CVF As Pontes), que les siguen de cerca a sólo tres puntos en la general.
