El Barcelona, pendiente de Fermín

El verano, que termina mañana para el Barça y la industria del fútbol, echando el cierre a un singular mercado de fichajes donde la Premier ha demostrado que está por encima de cualquiera, ha sometido a Hansi Flick a un silencioso ejercicio de paciencia. Ha incluido, además, días de desasosiego, coincidiendo con la marcha de Iñigo Martínez al fútbol árabe. Días que no terminan, pendiente el técnico de cerrar un impecable inicio de Liga ganando esta noche en Vallecas al atrevido Rayo de Iñigo Pérez sobre un infame césped - «no podemos cambiarlo, no hay excusas», dijo el alemán-, mientras intenta convencer con palabras, y hechos, a Fermín para que no se vaya al Chelsea.

«Si sigues el mercado, ves que está loco», contó el técnico azulgrana, quien intenta mantener la cordura en un club donde se van inscribiendo jugadores a plazos, incapaz como es la junta de Laporta de volver al 1:1 en el fair play salarial para operar con normalidad en esta ventana de fichajes. Primero fueron registrados Joan Garcia y Rashford -ambos han disputado las dos primeras jornadas-, ahora ha entrado también Gerard Martín y confía Flick («hay que esperar, queda un día») en que pueda usar también a Szczesny y Roony.

No hay día tranquilo para el Barça, que no sabe ni tan siquiera donde jugará su estreno en casa en esta Liga. Será a la vuelta del parón, dentro de 15 días, teniendo como rival al Valencia. ¿Dónde? En el nuevo Camp Nou resulta cada vez más improblable, por lo que la alternativa del Estadi Johan Cruyff, que ya acogió el trofeo Joan Gamper, es la última vía. Última y desesperada. No hay muchas opciones más. Para ese encuentro, se juegue donde juegue, está convencido Flick de que tendrá a Gavi.

Ayer, el Barça informó de que el centrocampista andaluz sufrió «unas molestias en la rodilla derecha», que le impedían estar esta noche en Vallecas, además de perderse el doble duelo con la selección española de la próxima semana después de que fuera convocado el viernes por el técnico Luis de la Fuente. No aclaró el club, sin embargo, en su escueto comunicado médico el alcance de esas molestias en la misma rodilla en la que el centrocampista andaluz sufrió una gravísima lesión en noviembre de 2023. Tuvo que ser intervenido y estuvo Gavi un año de baja, por lo que cualquier precaución, según cree el Barça, es poca.

Sin Gavi, pero con De Jong, que causó baja por su reciente paternidad, en Valencia, Flick estuvo sentado en la sala de prensa de la ciudad deportiva durante 17 minutos, tiempo en el que recibió ayer 16 preguntas. Y seis de esas cuestiones con un asunto en común: el futuro de Fermín. . «He hablado con él, estoy convencido de que continuará, pero hay que esperar», comentó el técnico del Barça, antes de realizar un amplio y detallado catálogo de elogios hacia el valioso interior. A sus 22 años, es una pieza clave en su proyecto.

«Lo que hablamos queda entre nosotros. Pero Fermín es un jugador muy agresivo, con y sin balón. Es muy bueno corriendo al espacio de la última línea y crea espacios. Es un gran jugador. Marca goles y da el último pase. Cuando está en buena actitud es genial. Quiere al Barça y no quiero decir mucho más, pero su corazón es del Barça», exclamó Flick.