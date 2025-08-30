El hockey de élite regresa a Vigo por una causa justa

Regresa el hockey sobre patines de élite a una cancha olívica. El Torneo Internacional de Vigo releva al Torneo Cidade de Vigo, que desapareció en 2008. Se cambia el Central de As Travesas por el Pablo Beiro de Bouzas. Queda aún lejos el prestigio de aquel añorado evento, que el Comité Europeo sancionaba como oficial. «Hemos empezado a los poquitos», conviene Leo Torres, Tomba, alma del H.C. Cíes, que lo organiza. Pero aunque reducido a triangular, el cartel del torneo, que se disputará los días 6 y 7 de septiembre, honra a su predecesor en calidad y lo iguala en vocación de permanencia. Este proyecto se riega con amor; el que en la entidad profesan a Iria Castro.

Iria, de 10 años recién cumplidos, descolla como portera en la cantera del Cíes pese a la hiperplasia suprarrenal congénita (HSC) que padece. Un trastorno metabólico, hereditario y permanente. El riesgo de descompensación obliga a una atención constante. La pequeña ha encontrado en el club boucense una extensión de su propia familia. «Está integrada en el grupo completamente», resume Tomba y su madre, Isabel, define: «Es una más».

La condición de Iría sí ha pesado en la organización de este Torneo Internacional de Vigo. A Tomba le rondaba hace tiempo la idea de traer hockey de la máxima calidad. La directiva lo secundó y en el proceso se propuso añadirle trascendencia.

–¿Por qué no se hace benéfico?

La HSC adolece de inversión en investigación. «También se necesitan aparatos de medición de cortisol y otras cosas», detalla Isabel Castro, que preside la asociación nacional. El dinero que se recolecte –entradas, fila cero– se destinará a sus fondos. «Todo lo que se pueda recaudar será fantástico. Estaremos superagradecidos», anticipa Isabel, que igualmente valora la visualización: «Será beneficioso para niños que no lo tengan tan normalizado como Iria o que les pueda costar más la integración. Unir deportes con enfermedades raras es bonito».

El vigente campeón de Europa

Tomba ha rentabilizado los contactos en los dos lados de la frontera miñota que conserva de su larga carrera como jugador para garantizar la participación más lujosa. «Nos pusimos manos a la obra y con la ayuda de los padres hemos podido ir encajando el puzle», relata. El Liceo de A Coruña y el Barcelos, vigente campeón de Europa, en los que el argentino militó, respondieron a su reclamo. También el Carvalho, del que pronostica que «puede ser la revelación del campeonato portugués».

Son nombres que afianzan esa vinculación con el extinto Torneo Ciudad de Vigo. Disputado entre 1983 y 2008 salvo en 1999, llegó a alcanzar la consideración de mundial de clubes. El Liceo lo conquistó en 13 ocasiones. La final de 1991 la perdió ante el Barcelos. «Los mejores equipos venían una semana entera al pabellón central», añora Tomba. «Que clubes con este renombre regresen a Vigo supone una ilusión muy grande. Se han volcado».

Trofeo Ciudad de vigo. Partido entre el Liceo y el Oporto. / De Arcos

El impacto de la crisis financiera de 2008 en subvenciones y patrocinios acabó con aquel símbolo del deporte vigués, como con tantos otros. También se agotaron las fuerzas del Vigo Stick, que había tenido equipos en OK Liga masculina y femenina. El Mundial de 2009 constituyó un canto del cisne en la relación de la urbe con el hockey. Hoy el Traviesas lucha por estabilizarse en categoría nacional (OK Bronce), los dos clubes olívicos siembran en sus categorías inferiores y en el Cíes sueñan con consolidar este nueva torneo. «Si sale bien, para el año queremos montar un cuadrangular. Espero que la gente se vuelque y ver el pabellón lleno».

El Liceo-Barcelos se disputará el sábado a las 20:00; el Liceo-Carvalho, el domingo a las 18:00. Las entradas costarán 3 euros y el abono, 5. La jornada sabatina incluye desde las 9.00 partidos de micro a alevines, con acceso gratuito. Participan Ponteareas, Raxoi, Oroso, Compañía de María, Liceo, Berenguela y Valença, además del Cíes. «Tenemos muchas ganas de que llegue ese día», confiesa Tomba. Isabel revela: «Iria está contenta. Me dice que se siente un poco protagonista». Sin duda es la causa.