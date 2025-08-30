La Regata Costa da Vela se acorta por las orcas

La Regata Costa da Vela NB21, organizada por el Liceo Marítimo de Bouzas, afronta su quinta edición. Conlleva la disputa del IV Trofeo Juan Piñeiro, que premia al primer velero en terminar en tiempo real la travesía, un trazado destinado a las clases ORC, A2, A1 y monotipos J80 que tendrá su salida a las 11:00 desde las inmediaciones del puerto boucense.

Este año la prueba tendrá menor distancia en millas debido a que se disputará por el interior de la Ría de Vigo, decisión tomada ante la presencia de varios grupos de orcas en las Rías Baixas.

Una edición anterior. / Juan Caballero

Una treintena de veleros se han inscrito, algunos de ellos con la intención de repetir triunfo, como ya lo hizo hace de dos ediciones el Corisco de Marcos Pérez. En la salida también estarán el Exit Manitú de Emilio Lago, el Esquío de Alejandro Castro, el Fetch de Jorge Lago y el Too Match de Mariano Benavente.