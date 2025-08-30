La meteorología comprime el Teresa Herrera

El XXXIX Trofeo y 16ª Bandera Teresa Herrera, así como el IX Trofeo y 5ª Bandera Femenina, se ha visto complicado por las condiciones meteorológicas en la bahía del Orzán de A Coruña, ya que las previsiones no permiten celebrar las pruebas mañana y han obligado a resumir las finales directamente en una jornada única esta tarde, cuando normalmente el sábado se celebraban las eliminatorias.

Por lo tanto en la tarde de hoy se disputarán las pruebas del legendario e histórico trofeo con regatas en línea donde estarán todas las tripulaciones femeninas y masculinas inscritas, en una regata normal, y agrupadas por el sorteo previo.

Evidentemente los equipos de los clubes líderes son los grandes favoritos, aunque en una pista de regatas como la ensenada del Orzán de A Coruña abierta al Atlántico y con mal estado de la mar no va a ser fácil para nadie.