Balonmano | División de Honor
El Mecalia no se fía del recién ascendido Lanzarote
El Conservas Orbe Zendal visita al Bera Bera, gran favorito al título
La Liga Guerreras Iberdrola comienza para el Mecalia Guardés en el feudo del Zonzamas Plus Car Lanzarote. Un partido desafiante contra una de las nuevas promesas y que será la oportunidad perfecta para que el Guardés ponga a prueba a su plantilla renovada.
El Mecalia llega con ganas de demostrar que mantiene el hambre que tanto lo caracterizó el curso pasado a pesar de haber jugado una pretemporada más bien irregular (19-21 contra São Pedro do Sul en el Trofeo Festas do Monte; 19-23 contra Bera Bera en el Memorial Juan Rodríguez; 26-26 y 29-27 tras los siete metros ante el Málaga y 26-28 ante el Bera Bera en el Summer Bag).
El Zonzamas no es un rival que haya que subestimar. Recién ascendido tras una temporada impresionante en Oro, que finalizó con seis puntos de diferencia sobre el segundo, sus incorporaciones incluyen a Alicia Robles, Marie Louis, Daniela Jerónimo, Lorena Zarco o la ex del Guardés, Pauli Fernández. En pretemporada vencieron al Porriño (23-22).
Ana Seabra asume el reto que supone «un equipo que ha ascendido y que tiene muchas ganas de hacer las cosas bien. Somos conscientes de que no va a ser un viaje a Lanzarote de paseo. Tendremos que trabajar mucho para traer los dos puntos a casa».
HORA: 21:00 (h.p.)
PABELLÓN: C.D. Lanzarote
Todo en contra el Orbe Zendal
No podía tener un estreno más complicado el Conservas Orbe Zendal Porriño. El equipo que dirige Isma Martínez inicia la liga en casa del Bera Bera. Todos los expertos señalan al cuadro donostiarra como el gran favorito y la historia secunda esa opinión, con diez títulos entre las trece últimas temporadas, incluyendo los dos últimos.El equipo vasco, además, suele resultar más asequible cuando se centra en la competición europea. De hecho, la temporada pasada se permitió el lujo de quedar tercero en la liga regular. Confiaba en que su calidad le permitiría sacar su mejor versión en los play offs, como así sucedió.
Pero la European League no ha comenzado todavía, así que Imanol Álvarez podrá emplear todos sus recurso al máximo ante el Orbe Zendal. Además, en el club porriñés se ha iniciado un nuevo ciclo tras la marcha de siete jugadoras, reemplazadas por jóvenes. Está Isma Martínez en pleno proceso de acoplamiento de estas piezas. En tales circunstancias, se antoja complicado poder sorprender en San Sebastián, aunque ciertamente la presión recae al cien por cien en las filas locales.
HORA: 19:00.
PABELLÓN: José Antonio Gasca.
