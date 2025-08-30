Fútbol | Segunda RFEF
El Coruxo clausura su pretemporada en A Illa
Guille Pinín, sometido a una artroscopia por rotura de menisco
Raúl Rodríguez
El Coruxo pone fin a la pretemporada con un último partido amistoso. Será en A Illa ante el Céltiga, a partir de las 18:45 horas, con motivo del Memorial Alejandro García. Para los aficionados que se desplacen a tierras arousanas el precio de la entrada será de 5 euros.
Javi Pereira, entrenador del equipo vigués, desplazará a todos los jugadores disponibles, ya que ayer Guille Pinín era sometido a una artroscopia para solucionar una rotura de menisco. Es posible que en el Salvador Otero se vea un equipo muy parecido al que dentro de una semana debutará en Asturias ante el Langreo (domingo día 7, 18:00).
Dejando su sello
La pretemporada del equipo de O Vao está dejando un buen sabor de boca. Javi Pereira está dejando su sello y los jugadores poco a poco están entendiendo su sistema. Eso se traduce en un equipo que presiona mucho arriba y que busca las bandas para crear peligro.
Estas buenas sensaciones se reflejan en la aceptación que está teniendo la campaña de socios iniciada por el club, con precios que van desde los 125 euros a los quince.
