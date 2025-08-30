NO IRÁ TAMPOCO CON ESPAÑA
Gavi sufre "molestias" en la rodilla derecha, la que se operó en 2023, y causa baja para Vallecas
Justo en la semana en que se cumplían cuatro años de su debut en el Barça de la mano de Koeman, Gavi sufría unas "molestias" en la rodilla derecha, que le impiden viajar este domingo a Vallecas para enfrentarse al Rayo. El club no ha especificado el alcance de esas molestias ni tampoco cuánto tiempo deberá estar sin jugar el centrocampista andaluz.
Es, además, la misma rodilla en la que sufrió una gravísima lesión -rotura completa del ligamento cruzado y una lesión asociada al menisco externo- en noviembre de 2023. Por eso, los médicos azulgranas, de común acuerdo con Flick, el técnico, no han querido correr ningún riesgo con el centrocampista.
Gavi, por lo tanto, se queda en Barcelona. Y también se quedará sin ir con la selección española tras ser convocado por Luis de la Fuente para el doble duelo ante Bulería (jueves 4 de septiembre en Sofía) y Turquía (domingo 7 en Konya).
El Barça no ha concretado el alcance de ese problema fisico que sufrió en el entrenamiento de este viernes. Y 24 horas después, a través de un escueto comunicado médico, se ha limitado a reconocer que padece "unas molestias en la rodilla derecha y su evolución marcará la disponibilidad".
Suscríbete para seguir leyendo
- Pedro Sánchez avala la petición del Concello de Vigo a la Xunta para crear mil viviendas con fondos estatales
- Colas eternas para comer en Pontevedra
- Las Cíes muestran su lado menos «paradisíaco»: así se llevó el oleaje a dos personas en la pasarela de Rodas
- La Guardia Civil atribuye un posible delito de daños al patrimonio al autor de los desperfectos en el cruceiro de Hío
- El mesón que abrió hace 100 años en Galicia y es famoso por su cocido: el favorito de Amancio Ortega
- Malestar de la pesca submarina por las restricciones: «No es culpa nuestra que haya menos pescado»
- El Álvaro Cunqueiro moviliza a los Bomberos de Vigo para sacarle el anillo a un paciente de 30 años
- Davila 28/08/2025