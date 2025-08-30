Fútbol | 1ª Divisioón
Denis Suárez firma con el Alavés hasta junio de 2027
REDACCIÓN
El Alavés ha fichado a Denis Suárez hasta 2027, después de que el Villarreal haya llegado a un acuerdo con el futbolista gallego para la rescisión del contrato que unía a ambas partes hasta el final de este curso.
Después de que sonase como refuerzo para el Celta de Giráldez, Denis Suárez se reencontrará de nuevo con Eduardo Coudet, con el que coincidió en Vigo. «Este camino tiene también un valor especial: volver a coincidir con Coudet, una persona que ha sido muy importante en mi carrera y que me ha hecho mejor en cada etapa. Esa confianza me motiva aún más», dijo ayer el centrocampista de Salceda, de 31 años que días atrás anunció que esperaba un hijo.
Según el conjunto vasco, el nuevo fichaje aportará «creatividad, último pase y experiencia a un centro del campo que gana un perfil diferencial para afrontar las próximas temporadas en la elite».
