Alonso ilusiona y se cuela entre los dos McLaren en Zandvoort

La ‘vuelta a escena’ de la Fórmula 1 en el circuito neerlandés de Zandvoort, después del largo paréntesis veraniego, ha resultado de lo más accidentada, discurriendo de sobresalto en sobresalto y con tres interrupciones por bandera roja. En este contexto, Lando Norris ha sido el más rápido en las dos primeras sesiones de entrenamientos libres del GP de Países Bajos, mientras que Fernando Alonso y Aston Martin han dado la sorpresa del día, en una esperanzadora segunda posición.

Norris, que ya había dominado la tanda matinal, ha mejorado su crono por la tarde (1.09.890). Su compañero Oscar Piastri, actual líder del Mundial por solo 9 puntos respecto al británico, ha terminado a solo 89 milésimas, pero con Alonso, a 87, intercalado entre los dos hombres de McLaren, que van a jugarse el título a diez asaltos a partir de este fin de semana en el tramo final del campeonato.

No todo han sido buenas noticias en Aston Martin. El fuerte accidente de Lance Stroll, por fortuna sin consecuencias físicas para el piloto canadiense, ha arruinado sus gran rendimiento en esta primera toma de contacto con el asfalto de Zandvoort, después de finalizar tercero por delante de Alonso en Libres 1.

El violento impacto de Stroll en la curva 3 peraltada del circuito neerlandés ha interrumpido la sesión durante diez minutos. Lewis Hamilton ha dado el susto por dos veces en la misma curva y poco después los comisarios han tenido que detener de nuevo la acción en pista por una salida de pista (la segunda de la tarde) de Alex Albon.

Tampoco Isack Hadjar ha podido completar su trabajo vespertino, después de un fallo técnico del monoplaza de RB. Por la mañana, Kimi Antonelli había provocado otra bandera roja por accidente y el ídolo local Max Verstappen ha terminado en la grava en su última vuelta. Mucho han tenido que ver en las incidencias del día las fuertes rachas de viento, no así la lluvia que persiste como amenaza para mañana en clasificación.

Red Bull estrena alerón delantero en el gran premio de casa para Max, que ayer ya se autodescartó de la lucha por el que sería su quinto título vista la distancia, cercana a los cien puntos, con los hombres de McLaren. El vigente campeón ha concluído el día en el top cinco, precedido por Norris, Alonso, Piastri y Russell, mientras que Carlos Sainz ha empezado relegado a la 16ª posición, sin vuelta con blandos, aunque con buen ritmo a bordo del Williams.

Tras la jornada del viernes solo dos cosas parecen claras: McLaren sigue intimidando y Aston Martin puede brillar este fin de semana. Las demás incógnitas se resolverán este sábado en clasificación, aunque, de momento, Mercedes y Russell parecen más cerca que Ferrari y a Verstappen nunca hay que descartarle. Menos aún en su territorio.

Gran Premio de Países Bajos. Libres 2:

1. Lando Norris (McLaren) 1'09"890

2. Fernando Alonso (Aston Martin) a 0"087

3. Oscar Piastri (McLaren) a 0"089

4. George Russell (Mercedes) a 0"384

5. Max Verstappen (Red Bull) a 0"588

6. Lewis Hamilton (Ferrari) a 0"848

7. Yuki Tsunoda (Red Bull) a 0"905

8. Charles Leclerc (Ferrari) a 0"944

9. Franco Colapinto (Alpine) a 1"067

10. Nico Hülkengerg (Sauber) a 1"190

11. Oliver Bearman (Haas) a 1"223

12. Kimi Antonelli (Mercedes) a 1"295

13. Gabriel Bortoleto (Sauber) a 1"430

14. Liam Lawson (Visa RB) a 1"449

15. Esteban Ocon (Haas) a 1"471

16. Carlos Sainz (Williams) a 1"792

17. Alexander Albon (Williams) a 1"866

18. Lance Stroll (Aston Martin) a 2"085

19. Pierre Gasly (Alpine) a 2"232

20. Isack Hadjar (Visa RB) ST