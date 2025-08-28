Voleibol | Mundial de Tailandia
Triunfo histórico de las ‘Leonas del Vóley’ en el adiós de Segura
España logra su primera victoria mundialista, al superar a Bulgaria por 1-3, en la despedida de la capitana de la selección de Pascual Saurín
efe
La selección española femenina de voleibol se despidió del Mundial de Tailandia, y a su vez de su capitana de 33 años María Segura, con un histórico triunfo, tras imponerse por 1-3 a Bulgaria, lo que supone su primera victoria en una cita mundialista. El conjunto de Pascual Saurín, que llegaba tras caer ante Canadá (3-2) y Turquía (3-0) en la fase de grupos, mostró su mejor versión para cerrar su participación con cuatro puntos en la clasificación y un resultado que refuerza el proyecto que arrancó hace más de una década.
España arrancó el encuentro con autoridad, llevándose el primer set por 22-25 y el segundo con un claro 14-25. Aunque Bulgaria reaccionó en la tercera manga (25-22), las españolas no dejaron escapar la ocasión y cerraron el triunfo con un sólido 18-25.
Más allá de no tener ya opciones de avanzar en el torneo, la victoria resulta clave en la progresión de las ‘Leonas del Vóley’, al permitirles escalar posiciones en el ránking FIVB con vistas al próximo ciclo mundialista de 2027, donde tendrán de poner rumbo sin María Segura. La capitana puso fin a su carrera tras dar pasos de gigante en media Europa y ser pieza indispensable en el crecimiento de las ‘Leonas del Vóley’.
