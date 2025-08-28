Inercia e inicio

Arranca la Liga Guerreras Iberdrola, tempranera, fragmentaria –ventanas internacionales, descanso navideño, Copa– y enmarañada. La fase regular concluirá el 18 de abril. Los ochos primeros afrontarán los cruces por el título, a doble vuelta. El noveno habrá concluido su concurso. Del décimo al decimotercero dirimirán en una liguilla el segundo descenso. Porque el colista ya habrá bajado. Cielo, limbo e infierno, en el reparto. Mecalia Guardés y Conservas Orbe Zendal Porriño aspiran a la zona alta. El Mecalia, desde la seguridad que le proporciona la inercia; el Orbe Zendal, con la incertidumbre lógica en un inicio de etapa.

No se oculta, en cualquier caso, la identidad del «bastante claro favorito», dicta el entrenador del Orbe, Isma Martínez, sobre precisamente su rival de este sábado en el José Antonio Gasca (19:00): «Bera Bera». Y su homóloga en A Guarda, Ana Seabra, lo repite: «Bera Bera, obvio». El equipo donostiarra aspira a su tercer título consecutivo; sólo tres ha dejado escapar desde 2013. En el anterior ejercicio sesteó para centrarse en la European League. El sistema se lo permite. En el play off se sobraron. «Como sucedió el año pasado, dependerá de lo que vayan haciendo en Europa, que condiciona mucho», analiza Isma, recordando su propio desgaste. «Lo vivimos en persona».

Aitana Santomé, durante el Memorial Gilsanz. / Pablo HernÃ¡ndez Gamarra

Tras las vascas, los dos técnicos coinciden: «Málaga, Elche, Guardés... Los de siempre». Seabra añade a Beti-Onak y a Granollers, al que Isma ensalza: «Han hecho una plantilla excelente. Si son ambiciosas y les acompaña la salud, pueden estar muy arriba». En cuanto al Porriño, cautela: «Intentaremos construir para pelear». En cualquier caso, pronostica: «La liga estará aún más igualada por arriba y por abajo». En general, resume Seabra, «todos se han reforzado. Nadie regalará puntos».

Más lanzamiento exterior

El Mecalia, que viaja a Lanzarote en la apertura (sábado, 20:00), protagonizó una última liga regular impecable: 22 victorias y 4 derrotas. Ese liderato, aunque no cuajase en el play off, le otorgó plaza en la European League, que canjeó por una European Cup más asequible. El cuadro guardés es uno de los tres que interrumpió el monopolio vasco con su título de 2017 –Rocasa en 2019 y Málaga en 2023 son los otros–. Con todo, las citas coperas se antojan un camino más asequible para engordar las vitrinas. En el recuerdo, las finales de Copa de la Reina y European Cup perdidas en 2022 y 2023.

Carrera, por maternidad, ha cerrado la lista de bajas, que incluye a Miriam Sempere, Pauli, Amores, Itziar Martínez y la retirada África Sempere. Han llegado Balzinc, Nieuwenweg, Téllez, Mínguez, Gil y Serrano. «Perdemos jugadoras de bastante calidad y hemos intentado compensar la plantilla con cosas que necesitábamos. El equipo está más equilibrado. Tengo buenas sensaciones», proclama Seabra. «Mantendremos principios, sobre todo en defensa y transiciones. Y volvemos a tener una primera línea con posibilidad de tiro exterior, que nos faltaba. Nos proporciona más peligro».

«Hay que tener los pies en el suelo», matiza. «Firmábamos ya repetir la pasada temporada, pero sabemos que será una liga muy larga. Trabajamos para conectarnos mejor. El objetivo es llegar lo más lejos posible en todas las competiciones. Al tener Europa, habrá que gestionar las cargas».

Calidad y juventud

A eso se dedicó Isma en el anterior ejercicio y con provecho. Un gol separó al Orbe Zendal de forzar la prórroga en la final de la European Cup. Pagó ese esfuerzo en los torneos domésticos a la vez que aplazaba una profunda reconversión. Se han ido Casasola, Barros , Valles, Ayelén, Bengoetxea, Samartín y Moreno. Llegan Zsembery, Rodrigues, Manterola, Mallo, Rial, Santos y Figueira. Regresa Prelchi. «Por distintas circunstancias hay un cambio de ciclo», acepta Isma. «Son demasiados cambios para continuar un modelo que ya habíamos asentado».

«Hay que reconstruir y eso necesita un tiempo, una adaptación, un bagaje», reflexiona. «Las incorporaciones son de gente con muchísima calidad pero muy joven o que viene de competir por objetivos diferentes. Hay que volver a crear ese espíritu de lucha. Estamos en el proceso».

«Nuestra filosofía, la de competir en cada partido, es intocable. Ahí debemos ser inflexibles. Pero el modelo hay que ir transformándolo y adaptándolo a las características de la plantilla», medita Isma. «Ganamos en lanzamiento exterior o contundencia defensiva en la zona central. En otras cosas evidentemente perdemos. Demasiadas jugadoras cambian de rol a nivel físico y de juego. El objetivo tiene que ser crear un equipo sólido», pero sin renunciar a lo que el técnico morracense pretende siempre: «Llenar el pabellón. Solo sucede cuando juegas por cosas importantes. Ojalá lo consigamos otra vez, pero no podemos saltarnos pasos. Sería un error creer que partimos de un punto en el que no estmos ahora mismo»: