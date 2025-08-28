Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Amancio Cortiñas, campeón júnior del Masters

Su padre, Noé, impulsor de esta disciplina en Galicia, quedó sexto en sénior

Amancio, jaleado por su victoria.

R. V.

Gran actuación de los rosaleiros Amancio y Noé Cortiñas en el Masters de Footgolf 2025, que se celebró en el campo inglés de Ashbury Resort. Amancio, de 11 años, se proclamó campeón júnior.

El joven exhibió un juego muy sólido durante los tres días de campeonato, superando a rivales de mayor edad. Su padre, Noé, ha logrado por su parte una meritoria sexta posición.

Noé Cortiñas, en plena competición.

