El Aero Club, una de las sedes por vez primera del TUR 43

El Real Aero Club de Vigo está ultimando los preparativos para convertirse, por primera vez en su historia, en sede de una de las pruebas clasificatorias del 5º Circuito de Golf y 2º de Croquet TUR 43, que se celebrará este viernes y sábado en sus instalaciones. Se espera la participación de un centenar de jugadores en esta prueba, la penúltima antes de la gran final, que se disputará en el Real Aero Club de Santiago (Ames, A Coruña) el próximo 20 de septiembre. En la gran final, los premios se multiplicarán, alcanzando un valor total de 60.000 euros, reservados para los jugadores más destacados.