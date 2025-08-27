Días de gloria para el Picusa Academy

Picusa Academy, el proyecto que cumple su segunda temporada en la categoría júnior, cuenta desde este fin de semana con un doble campeón del mundo en sus filas. Éric Igual ha sido el gran nombre propio de la selección española en el Mundial de Pista celebrado en los Países Bajos. El ciclista de la formación gallega conquistó el maillot arcoíris en la prueba de Puntuación y dos días después regresó a los más alto del podio como ganador en Madison.

La medalla de oro lograda por Éric Igual en Puntuación no frenó su ambición para afrontar la prueba Madison junto a Eñaut Urkaregi. El valenciano y el vasco salieron a por todas en el velódromo de Appeldorn. Se anotaron los tres primeros esprints y puntuaron en los seis siguientes, además de ganar una vuelta cuando los británicos e italianos los sacaban de la primera plaza.

El dominio del dúo español encontró de nuevo réplica en Gran Bretaña, Italia y Alemania. Igual y Urkaregi no consiguieron puntuar en dos esprints consecutivos y todo se iba a jugar en el último. La cuarta plaza que ocuparon en el desenlace de la competición supuso dos puntos más para alcanzar los 51 e imponerse por tan solo uno a la pareja italiana, ganadora del esprint final. El podio lo completó Gran Bretaña.

Gran Premio Cidade de Vigo

Los éxitos de Igual coincidieron con la celebración del 51º Gran Premio Cidade de Vigo. La primera jornada de este díptico tuvo el sábado como escenario la calle Areal. En este céntrico circuito, Picusa Academy supo controlar una carrera muy rápida a 25 vueltas para apostar en la última por la punta de velocidad de Nicolás Almada. El argentino asumió la responsabilidad del esprint y levantó los brazos por delante de su compañero Xián Alvariño.

Celebración en el podio. / RFEC

El domingo la actividad se trasladó a O Castro y la jornada arrancó con otro triunfo parcial de la estructura patrocinada por la histórica firma padronesa Picusa. En la cronoescalada desde Praza do Rei marcó el mejor tiempo Xián Alvariño. El ciclista de Pazos de Borbén elevó a 21 la cifra de victorias firmadas por su equipo esta campaña. El díptico concluyó con la manga de fondo, carrera en la que el sudafricano Carter Barnes terminó segundo, mismo puesto que Xián Alvariño obtuvo en el global de los dos días.