El inquilino de Afrodita: un preparador físico tudense en la selección de Chipre

El baloncesto chipriota se dispone a cruzar una aduana histórica. Ya que coanfitriona del Eurobasket, su selección masculina participará por primera vez en la fase final de un gran torneo. Manuel López protagoniza ese génesis a la vez que la atestigua. El tudense se encarga de la preparación física del tercer rival que España afrontará en su grupo. El oficio le ha permitido acumular vivencias complejas a sus apenas 31 años. Hoy, en la isla de Afrodita, con sus dos almas; durante el último lustro, en Israel.

No se imaginaba semejante itinerario aquel niño que encestaba en Tui. Tampoco el adolescente que se mudó a Pontevedra por estudios. El atrevimiento nómada se le despertó en 3º de CAFYD. Se fue de erasmus a Rumanía. Viajó por Serbia, Montenegro, Bosnia... «Me marcó. Aprendí inglés a regañadientes, por mi cuenta, y disfruté mucho. Me abrí más».

Manuel López, con Willis. / Cyprus Basketball Federation

Manuel se retiró de la cancha con 21 años, por centrarse. Realizó prácticas en el Gran Canaria, de ACB, y en el Cedevita de Zagreb. Tras licenciarse se integró en la estructura del Obradoiro. Habitó durante dos años, entre 2018 y 2020, en Santiago. «Es difícil ser preparador físico en casa, siendo tan joven. Había asumido que en algún momento tendría que salir de Galicia. Me apetecía estar al máximo nivel ya, pero no encontraba nada. Empecé a buscar fuera», relata.

Le llegaron propuestas de países árabes a través de las redes de la profesión. «Por la formación, por la fama de España a nivel de deporte y baloncesto...». Barajaba aceptar una de ellas cuando Cuco Rodríguez, ex de Betis o Rosalía, le habló del Hapoel Be’er Sheva.

–Salió esto en un grupo que tengo. Parece una buena oferta, interesante, aunque no sé qué de real tiene –le explicó.

«Una carambola», define Manuel. El club israelí necesitaba ciertamente un preparador físico. El tudense contactó con el agente que gestionaba la contratación.

–A ver –le contestó, sin entusiasmo.

«No tenía demasiadas esperanzas», confiesa. El Hapoel manejaba candidatos más veteranos. Una entrevista con el entrenador, Rami Hadar, resultó decisiva, además de su currículo. «Tuvimos buen feeling», conviene.

"El país no es el mismo"

Un lustro ha pasado desde que se unió al Hapoel, donde se siente realizado laboralmente. «Es un club modesto pero las condiciones son buenas. Estoy contento con los entrenamientos, con el desarrollo del equipo...». El 7 de octubre de 2023, claro, revolcó la vida fuera del pabellón. Be’er Sheva se ubica en el sur, entre Gaza y Cisjordania. «Es una situación muy difícil. Cuando empezó tuve que irme de casa dos meses. Regresé por insistencia de la directiva, que siempre me ha tratado de forma excelente. Los extranjeros se habían ido y tuvimos que montar una plantilla nueva. Sigues adelante pero con incertidumbre y desde entonces el país no es el mismo. No sé cómo explicarlo, pero el ambiente ha cambiado. Está más triste».

Plantilla y cuerpo técnico de Chipre. / Cyprus Basketball Federation

Fue en su segunda temporada en el Hapoel cuando conoció a Christophoros Livadiotis, que dirigió la escuadra israelí durante algunos meses. «Él nunca había trabajado con un preparador físico en el día a día. Le gustó mucho mi método». Siguieron en contacto cuando coach Liva –«así lo llaman»– regresó a su Chipre natal, cuya selección lidera. De vez en cuando tanteaba al tudense, aunque con licitaciones precarias, hasta que el país mediterráneo fue elegido como una de las sedes del Eurobasket de 2025.

–Esto ya es otra cosa –se entusiasmó Livadiotis al llamarlo.

«No tuve más remedio que aceptar», sonríe Manuel. Firmó de verano de 2024 hasta que concluya el torneo. Ha convivido con el combinado en las ventanas de noviembre y febrero, que han servido de test. Y desde el 1 de julio se encuentra en la isla. «Las demás selecciones comenzaron más tarde por no saturar, pero para nosotros iba a ser más difícil. Así que ha sido una preparación larga y atípica».

La fuerza del colectivo

Los jugadores actúan en la liga local –Keravnos, AEK Larnaca, Anortesis y Apoel–; todos nacidos en Chipre salvo el griego Simitzis, naturalizado hace años, y el estadounidense Willis. «Es un equipo humilde. Nuestra fuerza es la del colectivo. Aunque suframos resultados abultados, luchamos hasta el final». A nivel estilístico, Livadiotis maneja «muchas soluciones tácticas» y apuesta por «el juego dinámico y la velocidad».

Grecia, Italia, Bosnia y Georgia son sus adversarios en el grupo C además de España. Manuel recuerda el momento del sorteo: «El entrenador se reía a mi lado».

–De todos los que nos podían tocar... –le dijo.

«Ilusión me hace», declara Manuel, que tanto ha disfrutado como aficionado a los chicos de Scariolo. En Chipre, aunque se compitiese bien contra Francia en noviembre (59-75, 85-70), asumen la probable condena a esos dos últimos puestos que suponen la eliminación. «Lo importante es que se ha hecho una gran inversión. Se ha remodelado el pabellón de Limasol, que podrá acoger otros campeonatos internacionales, como de selecciones inferiores. Aquí manda el fútbol, pero el baloncesto está en crecimiento».

Manuel, con WIllis. / Cyprus Basketball Federation

En lo personal, ha podido conocer otra realidad conflictiva. La isla sigue dividida entre la República de Chipre y la República Turca del Norte de Chipre. Aunque las armas han callado desde hace medio siglo y se vive «de manera tranquila», se palpa una tensión subterránea, que aflora en incidentes puntuales. Manuel reside en una Nicosia partida, con «puestos de la ONU separando el territorio». El servicio militar es obligatorio. De hecho varios internacionales a sus órdenes aún transitan del pabellón al cuartel.

«Es una experiencia peculiar», resume Manuel, que volverá al Hapoel cuando concluya su compromiso con la selección. «Será mi sexta temporada. La afronto como la última. No tengo ningún plan en la cabeza. Es muy difícil pensar en un futuro que no depende de ti. Voy año a año. Pero seguramente va siendo hora de un cambio; de tener nuevos retos». De quizá, sólo quizá, «volver a casa».

Esculpiendo a un futuro astro

En junio, antes de trasladarse a Chipre, Manuel trabajó durante tres semanas en Helsinki con Miikka Muurinen. Este finlandés de 18 años, que disputará el Eurobasket, ha militado en un instituto estadounidense tras haber pasado por la academia madrileña Zentro Basket. Alero o ala-pívot de 2.09, los reclutadores de la NCAA lo sitúan entre los diez talentos más atractivos. «En un par de años estará en la NBA», pronostica Manuel, que recibió la oferta a través del director deportivo del Hapoel. Establecer una relación como aquella entre Pepiño Casal y Pau Gasol le tienta. En los veranos de 2022 y 2023 ya había viajado a Nueva Jersey para atender a un grupo de jugadores: «Es un nicho de mercado muy interesante. Siempre me ha ilusionado, pero es muy difícil de conseguir».