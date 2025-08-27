Excelente debut de Lucía Rodríguez en el Mundial

Ha concluido el Mundial de Squash para Lucía Rodríguez, que se va de París con la cabeza bien alta. La salvaterrense ya puede presumir de haber ganado un partido en un evento de esta categoría. Formando pareja con Paula López, derrotaron a las austriacas Anna Hagspiel y Serena Au Yeong (21-13 y 21-10).

Ese triunfo no pudo tener continuidad ayer. Al mediodía, Lucía y Paula perdían ante la pareja de Taiwán compuesta por Ching Hui Chang y Ching Tun Yang (21-15, 21-11). Horas más tarde, la volantista salvaterrense y su habitual compañero en dobles mixto, Rubén García, caían ante el tándem inglés que forman Callum Hemming y Estelle Van Leeuwen, pero vendiendo cara su piel: 16-21, 21-17, 14-21.

Nicole Carulla, en un torneo anterior. / Cedida

A sólo dos puntos de lograr su primera victoria en un Mundial Absoluto se quedó la jugadora del Badminton Cíes Nikol Carulla formando pareja con la balear Carmen Jiménez. En un intenso encuentro lleno de altibajos, y donde se disputaron varios puntos con más de 50 intercambios, a Nikol y Carmen se les escurrió de entre la punta de los dedos un partido en el que la experiencia de sus rivales, las británicas Harris y Tolman, fue decisiva en los puntos finales del duelo (16-21, 21-14, 19-21).