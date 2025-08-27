Izan Almansa vuelve al Real Madrid

El Real Madrid de baloncesto ha anunciado este miércoles el fichaje de Izan Almansa (Murcia, 2005) para la próxima temporada. El ala-pívot murciano, que ha brillado en categorías inferiores, regresa así al club blanco donde estuvo durante dos temporadas en la cantera para completar una plantilla brillante de la que podrá disfrutar Sergio Scariolo.

No es un secreto para nadie que Almansa es uno de los mayores talentos del baloncesto español de estos últimos tiempos. Izan cuenta con un palmarés sorprendente en categorías inferiores, entre los que se encuentran el oro en el Europeo Sub-18 de Turquía de 2022, otro oro en el Mundial Sub-19 de Hungría de 2023 o la plata en el Mundial Sub-17 de España de 2022. Almansa fue escogido como MVP en cada uno de esos tres campeonatos.

Un talento prometedor

Izan, que ya ha debutado con la selección absoluta, vuelve al Real Madrid donde estuvo durante dos temporadas (2019-2021) en la cantera blanca. Saltó hacia el baloncesto de Estados Unidos de la mano de la Academia Overtime Elite de Atlanta antes de pasar al equipo NBA G League Ignite. La temporada pasada la disputó en las filas del Perth Wildcats australiano dentro de un plan específico para jugadores con aspiraciones en América.

Sin embargo, su camino no terminó como esperaba; Izan bajó la media que había firmado en Ignite, así que finalmente no entró en el último draft de la NBA. Entró en el equipo de la liga de verano de los Philadelphia 76ers, se le ofreció pelear por un contrato en la liga de desarrollo con el club a partir de otoño... pero recibió la llamada del Real Madrid y terminó renunciando a la oferta para volver a España.

A pesar de las turbulencias experimentadas estos últimos meses -llegó a dar positivo por cannabis el pasado diciembre en un control antidopaje-, Almansa sigue siendo un jugador de enorme talento para aprovechar en cualquier equipo. Scariolo quiere contar con el murciano en su equipo desde el principio; el Madrid no escuchará ofertas por ninguna cesión y el jugador tendrá la oportunidad de ganarse su hueco en el equipo blanco esta próxima temporada. Quedará vinculado con el club hasta el 30 de junio de 2029.