El reencuentro de Roi Rodríguez

Roi Rodríguez ha pasado en pocos años de plantearse la retirada y centrarse en su carrera como ingeniero informático a ver de nuevo abierto el camino que conduce a unos Juegos Olímpicos. Aquel viejo sueño que un día vio al alcance de la mano y del que las circunstancias le fueron distanciando vuelve a situarse en su horizonte. Mucho más después de verse de nuevo en una final individual de un Mundial, algo de lo que no disfrutaba desde antes de la pandemia cuando el tudense era la gran referencia española del kayak individual. Pero vino el bajón de forma, las dudas, los problemas y la sensación de que aquello no iba a ningún lado: «Para mí ha sido una felicidad enorme verme de nuevo en una final del Mundial individual porque llevaba tiempo sin estar en ella. He pasado por diferentes problemas reglamentarios, de tipo personal...por eso es tan especial haber estado en este Mundial a buen nivel, clasificarme para la final y verme compitiendo de nuevo con los mejores». En el Mundial Roi Rodríguez fue octavo en la final de K1 1000. No le pedía mucho más a la competición: «Mi objetivo era por encima de todo conseguir meterme en la final y la verdad es que competí bien durante todo el fin de semana y una vez con los mejores la idea era estar todo lo bien que pudiese y me voy contento. Ahora mismo hay cuatro o cinco palistas que están a un nivel extraordinario y yo iba por una calle algo apartada, sin demasiadas referencias pero ya digo que estoy satisfecho con haber superado al danés para hacer un octavo que me hace mucha ilusión».

El palista del Kayak Tudense ve a lo lejos y divisa el canal de Los Ángeles. En el calendario olímpico de piragüismo de 2028 el K1 1.000 masculino forma parte del programa y eso le concede una oportunidad teniendo en cuenta que ahora mismo y a la vista de los resultados en selectivos y campeonato de España él es el mejor especialista en esta distancia. Sucede que el reglamento de los Juegos es particular y a veces ese tipo de plazas dependen de la composición de los barcos de equipo porque solo puede haber seis palistas diferentes por sexo en cada edición. Eso implica combinaciones y cábalas, pero la oportunidad se le presentará al tudense. Roi admite en voz baja la posibilidad, pero en 2025 aún lo ve lejos y establece otras prioridades. La primera: «Descansar después de la temporada que ha sido larga y dura. La idea en la próxima es repetir un poco los objetivos y estar en el Mundial al igual que sucedió en esto. Pero por encima de todo la idea es hacerse con una buena base que permite evolucionar en los meses siguientes».

Para Roi Rodríguez han cambiado muchas cosas en estos años. Después del bajón en su rendimiento y la crisis recurrió a ayuda psicológica y el trabajo como ingeniero informático le facilitó las cosas. «La flexibilidad de horario y la estabilidad económica me ayudaron en muchos sentidos. Es verdad que las horas del día están llena, pero mentalmente ayuda a llevarlo bien». Eso se tradujo en mejores entrenamientos, en recuperar la versión de Roi que no se veía desde hace tiempo y a volver a soñar. Milán fue un adelanto de lo que quiere que sea su carrera a partir de ahora.