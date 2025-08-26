Un Celta ilusionante regresa a Navia

Se acabaron las vacaciones para las jugadoras del Celta Femxa Zorka que ayer por la mañana arrancaban la pretemporada en el pabellón de Navia. Una primera jornada en la que solamente faltó la americana Jiselle Thomas, que está previsto que llegue el jueves a Vigo.

Y es que Cristina Cantero, un año más cabeza visible del equipo, necesita tiempo para conjuntar a un equipo que una temporada más va a contar con muchas caras nuevas, siete en total, de las once integrantes del equipo. Por ello la entrenadora viguesa no quiere perder ni un solo momento para trabajar con el equipo, pensando que faltan treinta y tres días para que se juegue el primer partido de Liga.

Un equipo que si se caracteriza por algo es por la juventud. Siete de las once jugadoras no pasan de los veintitrés años. «Sí, es un equipo muy jovencito», comentó Cristina Cantero cuando se le pregunta por un análisis de la plantilla. «Es verdad que la veteranía la tiene que aportar las jugadoras argentinas y ese saber competir nos lo tiene que dar ellas. El resto, pues deben aportar esa frescura, ese dinamismo, ese ímpetu, ese corazón que tiene que salirles. Y eso a pesar un poco por la falta de experiencia o incluso a veces la falta de cierta calidad. Creo que hay que ser muy, muy competitivas y esa tiene que ser clave».

Lo que tiene claro la entrenador céltica y su equipo es que «es todo nuevo y hay que trabajar mucho, tener paciencia y a la vez de tener mucha paciencia, que no significa frenar, sino ir avanzando, pero con seguridad».

Desde un primer momento el club se ha puesto el objetivo de recuperar la categoría perdida la temporada pasada. Para la entrenadora, «es verdad que, como me decían, el objetivo es ascender, pero sobre todo el objetivo es estar ahí, en la pelea de estar arriba. ¿Podemos ascender directo o no? Ya veremos, la Liga nos va a colocar en nuestro sitio. Yo creo que hay siete u ocho equipos que van a ser muy competitivos. Va a ser una competición tremendamente larga y dura».

De lo que no cabe duda es que la temporada va a ser muy complicada a pesar de ser la segunda categoría del baloncesto femenino nacional. A la hora de analizar rivales, Cantero apunta al «Azulmarino, que se ha reforzado muy bien, con jugadoras de primer nivel a nivel de Liga Femenina Endesa, con muchísima experiencia. Pero no solo Azulmarino ha hecho las cosas bien. Unicaja está muy bien, Melilla lo mismo. Después Ardoi va a ser un equipo muy competitivo, Adareva, Santfeliuenc que era el antiguo Barça, Canoe, ISB. Bueno, por ahí van un poco los tiros de los equipos más fuertes, creo yo. Por lo tanto espero una liga muy, muy difícil».

Filosofía

Lo que no cambia en el equipo vigués es la filosofía. «Tenemos que pensar en nosotras, en que ha empezado una andadura de mucho trabajo. Que habrá días malos, pero que también seguro que de esos días malos vamos a sacar cosas positivas y las jugadoras van a ir aprendiendo. Vamos a ir todos juntos hasta el final. Trabajaremos para mejorar mucho para poder competir muy bien».

En esta primera jornada de trabajo, la entrenado no quiso olvidarse de los aficionados. «Espero que la afición responda, que todo el mundo tengamos la lucidez suficiente para saber dónde estamos, para saber el momento por el que pasaremos por la temporada para que todo el mundo nos ayude».

El resumen del proyecto de este nuevo Celta Femxa Zorka se resumen en una frase, «pico y pala y a trabajar mucho, no queda otra». Durante las próximas dos semanas, el equipo céltico alternará el trabajo físico con el técnico. El primer amistoso será dentro del quince días, el seis de septiembre en Boiro ante el Baxi Ferrol en un debut muy exigente.

Los aficionados tendrán que esperar a la primera jornada, el 27 de septiembre en Navia, para ver al equipo ya que ningún amistoso será en Vigo.