ciclismo | Díptico de Galicia
Tomás Pombo se impone en Vigo
Los ciclistas del Cortizo dominan la prueba
REDACCIÓN
Los ciclistas del Cortizo dominaron la segunda jornada del Díptico de Galicia para llevarse la victoria en la general acumulada tras dos días de ciclismo en el centro de Vigo. Ayer el protagonismo fue para la prueba contrarreloj y la de fondo que finalizó en O Castro. Tomás Pombo, del Cortizo, se hizo con la victoria gracias a su triunfo en la prueba contrarreloj en la que hizo un tiempo de 4:37, tres segundos mejor que sus compañeros Maksym Bilyi y cuatro sobre Martín Rey. En la prueba en línea no hubo cambios porque los cuatro mejores ciclistas de la carrera, todos miembros del Cortizo, llegaron juntos a meta. Se impuso Adam Strejcek por delante de Martín Rey, de Maksym Bilyi y de Tomás Pombo, quien aseguró el triunfo gracias a ese margen que consiguió en la prueba contra el crono.
En la prueba femenina el triunfo fue para la portuguesa Paula Barrios (Oiense) que acabó por delante de María Jesús Barros, del Supermercados Froiz.
En la categoría junior masculina la victoria fue para Omar Andrade (Voltia Lvcvs Avgvsti) que finalizó por delante de Xian Alvariño del Picusa y de Anxo Suárez del Cortixo. Por su parte, en la prueba femenina el triunfo correspondió a Irene Rodríguez (CC Rosal).
Y entre los cadetes el triunfo en la categoría masculina fue para Nicolás Puga del Cortizo por delante de Javier Porrua del Master da Louriña y en femenino se impuso Saray Torrado (Jealsa) a su compañera de equipo Andrea Mora y a Lucía González del Teis.
