Nikol Carulla se estrena en el Mundial de París

La jugadora del Badminton Cíes Nikol Carulla, formando pareja con la balear Carmen Jiménez, comienza esta semana a competir en su primera Mundial en categoría absoluta. La confirmación de la gran temporada que viene realizando.

Después de participar en el Campeonato de Europa, Juegos Mundiales Universitarios y cosechar sus primeras medallas en el circuito mundial en los últimos meses, para la jugadora del Bádminton Cíes llega la guinda a su trabajo con su primera participación en un Mundial absoluto.

La cita para Carulla será hoy a las 20:00 frente a las británicas Tolman y Harris en la pista 2. A priori sus rivales son favoritas por puesto en la clasificación mundial. Las españolas están situadas en el puesto 92 por el 59 de las inglesas. Además sus oponentes cuentan con mayor experiencia mundialista y veteranía, pues a sus 26 años ya han disputado varios mundiales y europeos.

Por su parte, las españolas, pese a sus 20 años, presentan un mejor balance en sus encuentros esta temporada, con 13 victorias por 10 derrotas, frente al 4 - 10 de las inglesas, lo que hace albergar esperanzas de que salte la sorpresa.