Broche de plata a un gran Mundial

La última jornada del Mundial de Sprint en Milán dejó un balance positivo para España con la medalla de plata de Jaime Duro en el C1 5.000 como gran resultado del día para la delegación gallega. Además, el equipo español estuvo presente en todas las finales disputadas: el C2 500 masculino y el C4 500 femenino se quedaron a las puertas del podio con sendos cuartos puestos, mientras que en el fondo, Estefanía Fernández fue cuarta en el K1 5.000 tras una durísima regata.

En el C1 5.000 metros masculino, el pontevedrés Jaime Duro firmó la mejor actuación española de la jornada con una espectacular medalla de plata. Duro completó la prueba en 23:43.67, quedando a solo 2.36 segundos del campeón del mundo, el moldavo Serghei Tarnovschi (23:41.31). El bronce fue para el polaco Wiktor Glazunow, que entró a 12.42 segundos del oro. Con este resultado, Duro confirma su gran momento competitivo y encara con confianza el próximo Mundial de Maratón en Györ (Hungría), donde competirá en C1 Short Race y en C2 senior junto al tudense Manuel Garrido.

Jaime Duro, con su medalla. / RFEP

En el C2 500 masculino, la dupla formada por Joan Antoni Moreno y Diego Domínguez fue quinta con un tiempo de 1:41.38, quedándose a solo 0.19 segundos del bronce de Brasil (1:41.19). La victoria fue para el equipo neutral de Petrov y Shtyl (1:39.63), con China en segunda posición a 0.97 y Hungría tercera a 1.11. España, que había pasado tercera en el parcial de 250 metros, cedió en el último tramo y se quedó a las puertas del podio.

Sin buenas sensaciones

En la final del K2 500 femenino, Estefanía Fernández y Begoña Lazkano no encontraron sus mejores sensaciones y finalizaron en novena posición con un tiempo de 1:45.05. El oro fue para Polonia (1:41.34), seguida de Australia a 0.58 segundos y Alemania a 1.85. España, que pasó sexta en el parcial de 250 metros, no pudo mantener el ritmo de las líderes y perdió posiciones en la segunda parte de la prueba.

El C4 500 femenino, con Claudia Couto, Valeria Oliveira, Ana Cantero y María Corbera, completó la jornada en cuarta posición con un tiempo de 1:49.85. La regata fue dominada por Hungría (1:46.43), seguida por el equipo neutral (1:47.48) y China (1:47.50). España, que había pasado quinta en el primer parcial, mejoró un puesto en la segunda mitad y terminó a 1.35 segundos de las medallas.

La última cuarta plaza

El cierre llegó con el K1 5.000 femenino, donde Estefanía Fernández firmó una meritoria cuarta plaza en una prueba de gran dureza. La victoria fue para la sueca Melina Andersson (23:10.86), con la italiana Susanna Cicali como segunda a 44.11 segundos y la noruega Anna Margrete Sletsjoee como tercera a 1:06.62. Fernández completó los 5000 metros en 24:25.35, a 1:14.49 del oro y apenas a 7.87 segundos del bronce.