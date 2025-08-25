| Premier League
El Everton estrena su nuevo estadio con un triunfo
Nuevo tropiezo del Manchester United que acumula un solo punto tras las dos primeras jornadas disputadas
efe
El Manchester United empató ayer en su visita al Fulham FC, en un partido de la jornada 2 de la Premier League inglesa y donde un gol de Emile Smith Rowe en el 73’ ha evitado el triunfo de los visitantes, mientras que Crystal Palace y Nottingham Forest han firmado otro 1-1 y el Everton FC ha ganado por 2-0 al Brighton & Hove Albion.
En Craven Cottage, Bruno Fernandes falló en el minuto 38 un penalti para los ‘diablos rojos’, que no obstante se adelantaron en el marcador en el 58’ tras un cabezazo de Leny Yoro en un córner y que tocó en un adversario. Y un cuarto de hora después, Smith Rowe remachó certero a media altura un centro metido por Alex Iwobi desde la banda izquierda.
Un solo punto tiene el Manchester United tras disputarse las primeras dos jornadas del campeonato y el Fulham suma dos, ambos equipos debajo de un vagón con muchos inquilinos como por ejemplo el Everton, que logró en su nuevo estadio (en el que ayer se estrenaba en partido oficial) su primera victoria liguera de este curso gracias a los tantos de Iliman Ndiaye (min.23) y de James Garner (min.52). Fue uno de los momentos del día porque el Everton ha visto por fin estrenarse un estadio que cambia de forma evidente la vida del club y en el que han invertido casi mil millones de euros para levantar un recinto justo muy cerca de la desembocadura del río Mersey. Un espectáculo de instalación.
