fútbol | Italia
Douvikas encarrila la primera victoria del Como
efe
El argentino Nico Paz destrozó al Lazio (2-0) con una asistencia brillante y un gol de falta que sirvieron para disparar, aún más, la ilusión de la afición ‘lariani’ con el proyecto que dirige el español Cesc Fàbregas y en el que el ex céltico Douvikas fue esencial al anotar el primer tanto.
Nico Paz juega a otro ritmo. Es el mejor jugador de un Como que aplastó al Lazio y volvió a exhibir la calidad que atesora en su pie izquierdo con dos jugadas que decidieron un duelo que tuvo controlado en casi todo momento.
Aparece por todo el campo. Para desatascar en salida de balón y para filtrar pases en tres cuartos. Tiene libertad total para poder manejar los tiempos de los de Fàbregas, que mostraron una solidez algo inusual en un equipo tan joven y con tantas nuevas caras como las de Jacobo Ramón, Morata o Jesús Rodríguez.
Su primera gran intervención fue nada más comenzar la segunda mitad. Se zafó de su par, se dio la vuelta y lanzó en profundidad para Douvikas, que no desaprovechó la asistencia para marcar el primero de la tarde. No se conformó el ex del Real Madrid. A falta de poco más de 10 minutos para el final colocó en la escuadra una falta directa de manera magistral.
