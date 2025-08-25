El Coruxo encuentra un nuevo goleador

Penúltimo amistoso del Coruxo antes del inicio de la temporada. En esas ocasión, el equipo entrenado por Javi González se desplazó a Salceda de Caselas para medirse a un Barco que en quince días inicia su paso por la Tercera Federación.

El técnico vigués no introdujo demasiados cambios con respecto al “once” que el miércoles pasado derrotó al Pontevedra en el campo de O Vao. Aquel equipo inicial se perfila como uno de los posibles titulares en la primera jornada del campeonato, dentro del quince días en Langreo.

Unos cambios en el partido de ayer que, en buena parte, vinieron dados para darle minutos de descanso a los jugadores que salieron de cara ante el Pontevedra y continuar repartiendo minutos entre todos los jugadores de la plantilla.

El de ayer fue un partido típico de pretemporada, que se rompió muy pronto con el tanto de Dani Rosas. El ritmo del partido fue bueno, y con el marcador a su favor, los vigueses fueron sumando sensaciones y cogiendo ritmo de partido.

Dani Rosas recogió el testigo de Javi González en lo que ver portería se refiere, pues ayer fue el autor de los dos goles. Y es que a seis minutos para llegar al tiempo de descanso, el vigués hacía su segundo tanto, con lo que dejaba el partido visto para sentencia.

En la segunda parte los cambios rompieron un poco el ritmo del partido, con los dos equipos dejando pasar los minutos y acumulando minutos de juego y capacidad física para llegar bien al inicio de la Liga.