Fútbol sala
El Bembrive se enfrentará al Ence en Marín en la Copa de la Reina
Café y Arruti se medirán a su anterior equipo, que ha descendido de Liga Iberdrola | La eliminatoria a partido único se juega el 13 o 14 de septiembre
El Bembrive FS ya conoce su rival para la primera ronda de la Copa de la Reina. Será, ni más ni menos, que el Ence Marín Futsal, equipo recién descendido de la Liga Iberdrola.
La ronda previa del torneo del KO se decide con la proximidad geográfica como referencia primordial. La RFEF emparejó a los treinta y dos equipos participantes bajo esa premisa. Galicia aporta cinco conjuntos: Bembrive FS, Ence Marín, Valdetires Ferrol, Vilalba FS y FC Meigas. El Vilalba se mide al único equipo asturiano en competición, el Rodiles.
Decididos los emparejamientos, la RFEF sorteó el viernes únicamente qué equipo sería el local en el cruce a partido único. Y al Bembrive le tocó cruz: el partido frente al conjunto marinense se decidirá en su polideportivo, A Raña, el 13 o 14 de septiembre. La universal «Café» (Jessi Motato) y la portera Patri Arruti salieron este verano del Ence Marín con destino Bembrive. Hasta 2021 también fue el equipo de la viguesa Mar Fernández.
Copa Galicia
La escuadra que se clasifique pasará a segunda ronda, diez días después (23 o 24 de septiembre), también a partido único y ya con la entrada de los equipos de la máxima categoría. Como los dos últimos años, la primera jornada de Liga en 2ª División, de la que todavía no hay calendario, se disputará entre ambas rondas coperas.
Pero antes, el quinteto que entrena Gael Madarnas afrontará la Copa Galicia. En su primera ronda jugará el 30 o 31 de agosto contra un equipo recién ascendido: el Estrela Futsal en el pabellón de Cortegada (Ourense). El torneo gallego también se disputa a partido único. El que obtenga la clasificación se las verá con el Poio Pescamar, de División de Honor, en los cuartos de final.
- Un vigués cae desde 15 metros en Navantia y le niegan la incapacidad absoluta pese a no poder andar más de 200 metros
- Javier Gutiérrez, de cena con su familia en Vigo donde rueda la serie 'El último barco', adaptación de la obra de Domingo Villar
- Memorias de la movida viguesa
- Un coche arrolla a vecinos de O Hío cuando cortaban el tráfico por demandas sanitarias y hiere a dos peatones
- Las orcas cercan las Rías Baixas
- Cientos de afectados por los motores PureTech acuden a la vía judicial
- El 'oasis gallego' cuenta con hasta 15 molinos, puentes y se ha convertido en el refugio del calor este verano: a menos de dos horas de Vigo
- El antes y el después de los incendios de Galicia, Extremadura y Castilla y León