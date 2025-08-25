El Bembrive se enfrentará al Ence en Marín en la Copa de la Reina

El Bembrive FS ya conoce su rival para la primera ronda de la Copa de la Reina. Será, ni más ni menos, que el Ence Marín Futsal, equipo recién descendido de la Liga Iberdrola.

La ronda previa del torneo del KO se decide con la proximidad geográfica como referencia primordial. La RFEF emparejó a los treinta y dos equipos participantes bajo esa premisa. Galicia aporta cinco conjuntos: Bembrive FS, Ence Marín, Valdetires Ferrol, Vilalba FS y FC Meigas. El Vilalba se mide al único equipo asturiano en competición, el Rodiles.

Café. / Bembrive

Decididos los emparejamientos, la RFEF sorteó el viernes únicamente qué equipo sería el local en el cruce a partido único. Y al Bembrive le tocó cruz: el partido frente al conjunto marinense se decidirá en su polideportivo, A Raña, el 13 o 14 de septiembre. La universal «Café» (Jessi Motato) y la portera Patri Arruti salieron este verano del Ence Marín con destino Bembrive. Hasta 2021 también fue el equipo de la viguesa Mar Fernández.

Copa Galicia

La escuadra que se clasifique pasará a segunda ronda, diez días después (23 o 24 de septiembre), también a partido único y ya con la entrada de los equipos de la máxima categoría. Como los dos últimos años, la primera jornada de Liga en 2ª División, de la que todavía no hay calendario, se disputará entre ambas rondas coperas.

Pero antes, el quinteto que entrena Gael Madarnas afrontará la Copa Galicia. En su primera ronda jugará el 30 o 31 de agosto contra un equipo recién ascendido: el Estrela Futsal en el pabellón de Cortegada (Ourense). El torneo gallego también se disputa a partido único. El que obtenga la clasificación se las verá con el Poio Pescamar, de División de Honor, en los cuartos de final.