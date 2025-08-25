El Bayern inicia la Liga aplicando el rodillo

La Bundesliga abrió el telón este el pasado viernes con el debut del campeón Bayern Múnich y lo hizo apabullando al RB Leipzig por 6-0. Este sábado era el turno del nuevo Leverkusen de Erik ten Hag y cayó en casa a manos del Hoffenheim. El Borussia Dortmund dejó escapar dos puntos en Hamburgo ante el St. Pauli en un duelo ganaba por dos goles de diferencia a falta de cuatro para el final.Dominaban por 1-3 pero se encontraron con un serio mazazo, el primero de la temporada.

El Bayern Múnich goleó al RB Leipzig con tres goles de Harry Kane, dos de Michael Olise y uno de Luis Díaz en un partido en el que, exceptuando una breve fase al comienzo de la segunda parte, tuvo un control casi absoluto y en el que la única duda era dónde se iba a detener el aplastamiento.

Por su parte, el Borussia Dortmund, con un jugador menos por la expulsión de Filippo Mape en el tramo final, se hundió en los últimos minutos de su visita a Hamburgo, desperdició una ventaja de dos goles y perdió de vista un triunfo que tuvo en la mano (3-3) y que se le escapó con los goles de Danel Sinani y Eric Smith que dieron un premio inesperado al St. Pauli cuando el partido parecía estar ya resuelto.