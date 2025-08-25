fútbol
Baptistao, ingresado tras un choque con un rival
El delantero brasileño del Almería Leo Baptistao, autor del tanto de la victoria de su equipo en el estadio Reino de León ante la Leonesa (0-1), fue trasladado a un centro hospitalario de la ciudad antes de la conclusión del encuentro tras sufrir una fuerte conmoción tras un choque con Rodrigo Suárez.
