Sancet rescata al Athletic y el Rayo se va de vacío de San Mamés

Oihan Sancet, ya recuperado de la lesión sufrida en la pretemporada, mantuvo este lunes ante el Rayo Vallecano en San Mamés, de penalti, el pleno del Athletic en el arranque liguero, seis puntos de seis posibles, todos en 'La Catedral', que le sitúan en la parte más alta de la tabla. Unas privilegiadas posiciones que abandona el Rayo tras la que fue su primera derrota del curso tras dos victorias, una en LaLiga y otra en Europa, ambas también a domicilio.

De inicio, ambos técnicos repitieron los equipos de su exitoso arranque liguero. Valverde, a pesar de que recuperaba a Sancet -también a Prados y a Unai Gómez-, que salía de una lesión en el ligamento lateral de la rodilla derecha; e Iñigo introduciendo otra vez ocho cambios respecto al partido europeo del jueves en Bielorrusia. Respecto al que solo repetían Batalla, Lejeune y Unai López.

Como se esperaba, el arranque fue una lucha por imponer la presión en campo rival. Algo en lo que acertó más el Rayo, que le cambió en el sorteo el medio campo que suele ocupar el Athletic. Y en ese inicio intenso los franjirrojos estuvieron a punto de aprovechar un error en la salida de balón de Jauregizar, que se lo dio mal a Areso, y abrir el marcador con la colada de De Frutos. El delantero visitante logró rematar sin apenas ángulo entre las piernas de Unai Simón, pero no dirigir el balón entre los tres palos y Yuri sacó la pelota que merodeaba por el área pequeña.

Aun muy desacertado en ocasiones, y con un Nico sorprendentemente mal en los controles, el Athletic fue rehaciéndose y generando ocasiones sobre la meta de Batalla. La primera de Berenguer, un disparo tras centro de Areso y dejada de Maroan, que dio en Ciss; la segunda otra combinación, de Galarreta, Maroan y Nico, que también acabó bloqueando la defensa visitante.

La mejor de esas oportunidades locales fue la tercera, uno de esos disparos con comba al palo de Nico, en esta ocasión raso, que despejó Batalla. Un remate de De Frutos en fuera de juego y un disparo de Maroan que acabó en córner cerraron las escasas ocasiones, ninguna muy clara, hasta el descanso.

Más lo fueron las tres primeras que tuvo el conjunto vasco en el inicio de la segunda mitad, que los de Valverde arrancaron ya con el recuperado Sancet. En ellas, Yuri centró muy alto en una llegada solo por el carril del 10 e Iñaki Williams demostró en las dos siguientes que su puesto ya no es el de '9', al que se trasladó con el cambio de Maroan. Porque no fue capaz de meter entre los tres palos un buen centro de su hermano al primer palo ni de aprovechar el despeje de Battalla en otra gran acción de Nico.

Otro disparo de Nico, alto, y una contra entre Isi, Álvaro y De Frutos, con remate cruzado de éste en una muy buena posición, dieron paso a la jugada que cambió el signo del partido. Un penalti de Gumbau, que se lió en la salida de balón, a Sancet que transformó en el 1-0 el propio jugador navarro.

En esa misma jugada, justo después del penalti a Sancet, Jauregizar mandó al cuerpo de Batalla un remate claro de gol. Un resbalón de Ciss casi deja solo a Prados delante de Batalla, aunque el senegalés pudo reaccionar para evitarlo, amenazó con el 2-0 antes de la reacción final del Rayo en la que Camello, a centro de Ratiu, y Lejeune, de lejos, no lograron poner en apuros a Simón.

Ya con el choque muriendo, en el minuto 94, Unai Gómez perdonó el 2-0 ante el meta argentino y Sancet no encontró portería en un remate lejano con la meta visitante vacía.

Ficha técnica

1 - Athletic: Unai Simón; Areso, Vivian, Paredes, Yuri; Galarreta (Prados, m.67), Jauregizar; Iñaki Williams (Guruzeta, m.79), Berenguer (Vesga, m.87), Nico Williams (Unai Gómez, m.87); y Maroan Sannadi (Sancet, m.46).

0 - Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Luiz Felipe, Chavarría (Trejo, m.82); Pathé Ciss, Unai López (Gumbau, m.55); Isi (Nteka,m.79), Pedro Díaz (Fran Pérez, m.55), Álvaro García; y De Frutos (Camello, m.79).

Gol: 1-0, m.66: Sancet, de penalti.

Árbitro: Juan Martínez Munuera (Comité Valenciano). Mostró tarjeta amarilla a los visitantes Ratiu (m.21), Unai López (m.23), Álvaro (m.69) y Chavarría (m.79).

Incidencias: Partido de la segunda jornada de LaLiga Sports disputado San Mamés ante 48.703 espectadores. Entre ellos unas decenas de seguidores rayistas.