El Areas deja con vida al Negreira

El equipo gallego de Preferente que peleará por conseguir una plaza en la edición de la Copa del Rey de esta temporada se decidirá el próximo domingo en Negreira después de que el equipo coruñés sumase un empate sin goles en su visita al Areas.

El duelo entre el equipo ponteareano y el negreirés fue muy competido en la primera mitad, con mayor dominio de los locales en la reanudación pero sin pegada pese a contabilizarse hasta quince ocasiones de gol. Por ello, el Areas se fue de A Lomba con una sensación agridulce, a la espera de resolver la eliminatoria en el partido de vuelta en el Jesús García Calvo.

La primera parte arrancó con un intercambio de golpes. Javi Vila tuvo una ocasión para el Areas y el Negreira respondió con una acción de Hugo que obligó a lucirse al guardameta Tielas. En el minuto 20, Antón enganchó un disparo que llevó al portero del Negreira a despejar el balón a córner.

Muy centrado el Areas ante un Negreira que no dio un balón por perdido. En el minuto 24, pudo marcar Hugo pero la defensa local resolvió con eficacia la acción de peligro. En la siguiente jugada, el local Fer dispuso de dos oportunidades consecutivas ante el portero visitante. Dos mano a mano que resolvió con éxito Jose. Fer y Gonzalo también gozaron de buenas oportunidades en ambas porterías antes del descanso, al que se llegó con empate sin goles.

En la reanudación, el dominio del Areas fue todavía más claro y a partir de ahí llegaron una serie de ocasiones que no encontraron premio para los blanquiazules.

Fer, Brais, Javi Vila, Buga y Aarón disfrutaron de acciones ofensivas claras en la segunda mitad y Iago Alonso lanzó fuera en los minutos finales tras plantarse ante el guardameta del Negreira. Por su parte, Rubén sufrió una lesión en un hombro que le obligó a retirarse de un partido cuya eliminatoria se decidirá el domingo que viene.