Dorado prólogo: el gran verano de Aldara Rodríguez

Iria Villar, Tamara Abalde, Alba Torrens, Beatriz Rey, Laura Nicholls, Marina Delgado, María Centeno, Leyre Carrascosa, Paloma González, Nogaye Lo, Marta Canella, María Araújo, Raquel Carrera, Ainhoa Lacorzana, Noa Comesaña, Elba Garfella... Todas ellas han conquistado medallas internacionales en el siglo XXI perteneciendo al Celta. La vida se dividió en sus ramales tras ese fulgor: leyendas indiscutibles, profesionales consolidadas y alguna promesa diluida en las trampas del camino. A esa estirpe pertenecen Naiara Martínez y Paula Salinas, que se instalan ahora en la plantilla sénior celeste. También Aldara Rodríguez, que transita en los preámbulos. La alaricana regresó ayer a Galicia con el oro del Eurobasket Sub-16 colgado al cuello, consciente de que su relato recién comienza. «Este ha sido uno de mis sueños y he tenido la suerte de poder cumplirlo. Espero poder seguir cumpliendo más», anhela.

Aunque todavía en sus capítulos iniciales, estos primeros pasos le han exigido atrevimiento a la alero. Natural de Xunqueira de Ambía, el Celta la captó del Allariz con apenas 12 años.

–Una excepción –le explicó el director deportivo, Carlos Colinas, a sus padres.

No acostumbra el club vigués a enredarlas tan tiernas. Sólo si perciben una chispa especial flexibilizan su política –con 13 se trajeron de Ourense a Raquel Carrera–. A Aldara ya la había citado la Federación Española para unas jornadas. La joven se pasó dos años –el último infantil, el primero cadete– viajando entre Allariz y Vigo; casi 250 kilómetros, tres veces por semana. «El sacrificio que tanto ella como su familia han hecho hasta ahora ha sido muy importante», agradece Colinas.

La selección sub-16, a su llegada a Barajas. / Cedida

Aldara acentuó su apuesta el verano pasado para completar el ciclo cadete. Decidió mudarse a Vigo al borde de los 15 –nació un 29 de septiembre–. Pablo Vaamode, el coordinador de canasta grande, apuntala: «Es otro gran esfuerzo». Y Aldara reconoce: «Ha sido un gran cambio. He dejado atrás a mi familia y amigos para poder seguir creciendo a nivel deportivo. Es lo que quiero hacer».

Doble oro

Este estío de 2025 se lo ha premiado. A finales de julio conquistaba el Festival Olímpico de la Juventud, celebrado en Macedonia del Norte. Tres semanas más tarde, el Eurobasket Sub 16 en Rumania. Colinas advierte: «Más allá del oro, que obviamente es un éxito muy grande, estar entre las doce en una generación española tan buena ya tiene mérito. El trabajo que ha hecho Aldara durante la concentración le ha hecho ganarse el puesto».

España, dirigida por María Fernández, ha completado en Pitesti un torneo inmaculado. Ganó a Gran Bretaña (102-38), Letonia (65-48), Eslovenia (61-30), Chequia (80-29), Francia (72-53) y en las rondas decisivas, nuevamente a Letonia (81-24) y Eslovenia (62-47). Aunque de marcadores elocuentes, «la competición no fue fácil», desmiente Aldara. «Nuestro grupo era uno de los más fuertes. Otros dos equipos llegaron a semis. Hemos trabajado mucho para lograr este objetivo. Estamos muy unidas. Nos llevamos muy bien dentro y fuera de la pista, entre nosotras y con el staff. Hemos sabido conectar muy bien y anteponer el ‘nosotras’ al ‘yo’».

Espíritu solidario

Ella misma condensa ese espíritu solidario que elogia. Jugó dos minutos en la final. Había disputado 13 en la eliminatoria previa. Nada le interesa de la estadística individual. «Todas hemos tenido un papel importante y hemos ayudado al equipo a ganar esa medalla», sostiene. Antes que el triunfo valora el enriquecimiento personal: «La experiencia ha sido increíble».

Salvo en pandemia, el Celta Femxa Zorka ha aportado material humano a los éxitos de las categorías inferiores españolas cada año desde 2012. Han colaborado los preparadores físicos Mario Muñoz y Domi Salinas o la entrenadora Cristina Cantero como antes de esa fecha Susana García Senra, Miguel Méndez y el propio Colinas, que sabe que cada línea cuenta en un viaje que nunca deja de escribirse: «Estamos muy contentos de poder acabar el verano con otra medalla. A seguir trabajando».

Físico, talento y carácter competitivo para el filial

«Aldara tiene unas condiciones físicas espectaculares. Es muy potente, con una capacidad defensiva muy alta», evalúa Pablo Vaamonde. «A nivel ofensivo maneja muy bien la bola, domina por físico y por talento. Es muy explosiva, muy buena en el uno contra uno, en los contactos. Tiene muchos puntos en la mano y sobre todo es muy competitiva. Tiene un carácter muy fuerte. Compite en el día a día y en los partidos. Eso la lleva a conseguir cosas como las que está consiguiendo».

Colinas incide: «Siempre ha sido una jugadora con mucho talento físico. Es rápida, explosiva, con buen tiro exterior. Le queda mucho por aprender y crecer; sobre todo, entender el juego como algo más colectivo, pero sin perder sus virtudes».

La alaricana continuará su proceso formativo en el filial, condenado por una paradoja burocrática. El equipo celeste había logrado el ascenso a Liga 2 pero la directiva lo consideró inviable en su conjunción con el descenso del primer equipo a Liga Challenge. Cedió la plaza al Tarragona por una compensación económica. En consecuencia, y ya que no podía competir en el grupo catalán de Primera Nacional, necesitaba una vacante en el oeste que no se produjo. Al menos sí apareció hueco en Primera Autonómica. La situación acentúa la renovación. «Nuevo ciclo de equipo, gente muy joven, del júnior», resume Colinas. «Ahí jugará Aldara. Es el plan».