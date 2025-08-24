Chapela completa su gesta histórica

Chapela Wofco completó este domingo su verano perfecto. Forjaron un hito en la historia de la Liga que nunca se había dado hasta ahora. Campeones femeninos y masculinos con una superioridad admirable. Cierto que las chicas de Chapela-Wofco ya habían sido campeonas los últimos dos años (2023, 24), pero los chicos es la primera vez que inscriben su nombre en el palmarés y se imponen además con solvencia y rotundidad.

Diez victorias en once regatas dan realce a su extraordinaria temporada. Ganar la categoría con 13 puntos por delante de SD. Tirán-Pereira soberbio segundo y medalla de plata y Samertolaméu-Oversea tercero y medalla de bronce, demuestran la extraordinaria lucha deportiva que afrontaron a lo largo de la temporada desde el 28 de junio hasta el 24 de agosto.

Y las chicas lo mismo, porque ganaron nueve de las once regatas disputadas, seguidas muy de cerca y a su rebufo, por la S.D.Tirán-Pereira que no se rindió nunca. Su título era el que faltaba por certificar y hoy protagonizaron otra regata soberana con dominio absoluto de las chicas de Arealonga desde la primera virada en que ya tenían 10 segundos por delante de la magnífica tripulación de Tirán-Pereira.

Les bastaba evitar cualquier error para ser campeonas, pero salieron a confirmar la superioridad que mantienen desde el comienzo de la temporada y poco a poco fueron aumentando ventaja, para llegar a la meta con una superioridad tremenda, porque dejaron a las chicas de O Con a 32 segundos y Mecos, admirable tercero, sobrepasando a Amegrove que fue tercero en la manga, a un minuto y dos segundos. Pero eso no le impidió a Amegrove, ser medalla de bronce en la Liga, con su admirable tercer puesto en la general.

Las remeras de Arealonga aplauden tras la regata de ayer. | LigaLGT

Y por cierto que, al recibir la V Bandera Femenina Concello de Moaña como admirables campeonas, el barco de autoridades se enredó con el tren de boyas de la línea de salida y llegada, y arrastró a las tres primeras boyas fuera de la línea, por lo que hubo que recurrir a una solución por el Comité de Regatas, porque el arreglo de la línea de boyas de salida sería muy largo y dificultoso.

Por eso se decidió, después de reuniones y acuerdos que las pruebas masculinas se disputaran por el sistema de persecución y contrarreloj por la boya cuatro. Una circunstancia que pudo haber causado alguna inquietud, pero efectivamente, se compitió con este sistema y todo fue sobre ruedas.

Los atletas de Chapela-Wofco en una soberbia exhibición conquistaron sin agobios la LXIII Bandera Concello de Moaña, seguidos del siempre animoso e inasequible al desaliento, el equipo de la S.D.Tirán-Pereira, y tercero SD.Samertolaméu-Oversea.

La Liga Gallega acaba con 19 banderas para Chapela de las 22 disputadas. Auténticas exhibiciones en ambas categorías. Ahora llega el turno de intentar meter la cabeza en La Concha y luego pelear por el play-off de ascenso.