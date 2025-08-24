«Nuestro trabajo está hecho, ahora depende de la federación»

Este año 2025 ha sido muy complicado para el doble medallista olímpico Rodrigo Germade con el K4-500. Se quedó fuera de la tripulación después de un selectivo en el que no se tuvo en cuenta su palmarés ni los problemas de ansiedad que sufrió tras los Juegos de París 2024. La renuncia de su compañero y amigo Marcus Cooper lo devolvió al K4.

-¿Cómo valora esta medalla de bronce mundialista?

-Estoy muy contento, sobre todo si tiene en cuenta el punto de partida. Ha sido un año convulso y difícil a nivel mental, psicológico y físico. Los últimos dos-tres meses fueron bastante normales y pudimos recuperar forma y trabajar juntos. Ese trabajo cundió mucho y dio sus frutos, se ve que hay potencial a pesar de que no se pudo trabajar como nos gustaría.

-¿Esta medalla compensa algo de toda esa situación?

-Creo que sí. Antes de empezar sabíamos que iba a ser difícil llegar a las medallas porque estamos viendo que hay mucho nivel, todas las regatas de la temporada fueron muy ajustadas y hay barcos nuevos que han salido a la palestra con mucho nivel, como los búlgaros o los portugueses [Portugal ganó la medalla de oro].Sabíamos que era difícil ganarles, pero íbamos con confianza. El problema de este barco es que no tiene aún consistencia y regularidad del anterior K4, pero porque es un barco nuevo. Requiere su tiempo de trabajo y acoplarnos, cosa que no tuvimos.

El K4 español tras la final del Mundial de Piragüismo en Milán, con Rodrigo Germade en primer término, en la que alcanzó la medalla de bronce. / Real Federación Española de Piragüismo

-¿Este resultado debería servir para que a este K4 [con el también gallego Carlos Arévalo, Adrián del Río y Álex Graneri] se le dé tiempo y confianza para seguir trabajando?

-Eso ya no depende de mí, depende de la federación. El punto de vista federativo es totalmente contrario a eso. Ellos creen que saben cómo se hacen las cosas, aunque yo creo que pienso que están un poco equivocados. No sé cómo acabará esto.

-¿Ustedes cómo se han sentido sobre el bote?

-Bien. Llegamos con buen rendimiento y mis tres compañeros estaban en un estado de forma muy bueno, compitiendo de manera espectacular. Para ellos ha sido un poco injusto porque han estado trabajando y dando el callo todo el año y se han visto en esta tesitura, que ni para adelante ni para atrás. Al final se salvo la situación de una manera bastante buena, creo que hay potencial. Ahora a ver qué pasa, ya no está en nuestras manos. Nuestro trabajo está hecho y demostrado con creces, ahora depende de otros.

-¿Cuáles son sus planes ahora?

-Este fue un año muy difícil y ahora sí que viene bien descansar un poco. Pero tampoco sin demorar mucho el regreso a los entrenamientos para volver con fuerza.

Rodrigo Germade con su medalla de bronce el podio del Mundial de Milán. / Real Federación Española de Piragüismo

-¿Cuándo cree que llegarán las decisiones de la federación con respecto al K4-500?

No lo sé. Este año llegaron tarde, mal y arrastro. Para el año que viene no sé cómo será, el pensamiento de la federación está muy arraigado y no sé si cambiará. De todos modos espero que esta medalla sirva para que se den cuenta de que no es tanto como ellos dicen, sino que un barco de equipo es más complejo.