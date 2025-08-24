Fútbol
Retiran en camilla a Leo Baptistao tras caer desplomado en el Cultural-Almería
El brasileño, autor del gol de la victoria almeriense, tuvo que salir del estadio Reino de León en camilla, tras caer desplomado cuando estaba siendo atendido en la banda
Leo Baptistao, el veterano jugador brasileño del Almería, protagonizó un enorme susto en el estadio del Reino de León, durante el partido entre su equipo y la Cultural Leonesa.
Mientras estaba siendo atendido en la banda, el jugador cayó desplomado: rápidamente fue atendido por los médicos de su equipo y los de la Cultural Leonesa, y retirado en camilla para ser trasladado a un hospital.
El jugador recuperó la consciencia antes incluso de salir del estadio.
El ex del Atlético, Betis y Espanyol, entre otros equipos, había marcado el único gol del partido, en el minuto 58.
Antes de sentirse indispuesto y caer desplomado, Baptistao había protagonizado un choque con un rival, concretamente, una 'cama' de un futbolista de la Cultural que le hizo caer al suelo desde una altura considerable.
El silencio se apoderó del estadio Reino de León, que asistió compungido a la evacuación del jugador hacia un centro hospitalario.
- Un vigués cae desde 15 metros en Navantia y le niegan la incapacidad absoluta pese a no poder andar más de 200 metros
- Javier Gutiérrez, de cena con su familia en Vigo donde rueda la serie 'El último barco', adaptación de la obra de Domingo Villar
- Memorias de la movida viguesa
- Un coche arrolla a vecinos de O Hío cuando cortaban el tráfico por demandas sanitarias y hiere a dos peatones
- Las orcas cercan las Rías Baixas
- Cientos de afectados por los motores PureTech acuden a la vía judicial
- El 'oasis gallego' cuenta con hasta 15 molinos, puentes y se ha convertido en el refugio del calor este verano: a menos de dos horas de Vigo
- El antes y el después de los incendios de Galicia, Extremadura y Castilla y León