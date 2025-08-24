El podio esquiva a Marta Domínguez

El podio europeo sigue siendo esquivo para Marta Domínguez. La viguesa se quedó sin medalla de bronce en el Campeonato de Europa de Squash, que se disputa en la localidad de Chartres (Francia) tras caer derrotada por 3 sets a 1 ante la francesa Melissa Alves en el partido por el tercer y cuarto puesto.

La viguesa, que tiene 24 años en estos momentos y viene de colgarse el bronce en los World Games, era una de las favoritas tras quedar sexta en la pasada edición y cuarta en el 2022, pero pese a llevare la primera manga (11-4) no pudo superar a su rival, más inspirada y precisa y que ganó los siguientes sets por 11-6, 11-6 y 11-8. En el cuarto la viguesa estuvo cerca de comprometer el triunfo de Alves y llevarla al definitivo parcial aunque finalmente cedió ante el empuje de la francesa.

Buena evolución

Domínguez cierra un gran europeo con derrota pero con una gran recorrido en el que derrotó a la neerlandesa Elcke Mols (3-0), a la italiana Cristina Tartarone (3-0) y a la austriaca Jacqueline Peychar. La viguesa iguala su mejor resultado de siempre (fue cuarta en la edición de 2022) pero es evidente que en este torneo sale con la seguridad de haber dado un paso más en su evolución y que la distancia que la separa de las mejores del continente ya es cada vez más pequeña. Lo puso de manifiesto en muchos momentos del partido de semifinales y ayer en el duelo ante la francesa Alves que además tenía la «ventaja» de jugar con el apoyo de sus aficionados.

Marta Domínguez es una de las firmes esperanzas gallegas de cara a su presencia en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028 porque el squash ha sido incluido en el programa olímpico de esa edición por la organización norteamericana. Domínguez trabaja con vistas a esa cita, no solo a estar allí sino también a dar un gran nivel.

Siguiendo con los resultados en el Europeo que finalizó ayer el español Iker Pajares sí consiguió la medalla de bronce tras la retirada del suizo Nicolas Mueller en el partido por el tercer y cuarto puesto.