Mbappé saca brillo al Real Madrid en Oviedo

Kylian Mbappé ha marcado 12 de los últimos 15 goles del Real Madrid, entre ellos tres de los cuatro que lleva en competición oficial el Real Madrid esta temporada. La dependencia ofensiva del francés es innegable, más allá de la apuesta estratégica del club y del entrenador por su figura. En Oviedo, Mbappé convirtió el dominio blanco en otro triunfo más sufrido de lo que indica el marcador. Un duelo en la que los carbayones se midieron en la primera mitad al Madrid de Xabi y en la segunda al de Ancelotti.

Xabi Alonso sigue construyendo su Real Madrid, un equipo cada vez más reconocible y comprometido. El tolosarra ha pedido hambre a los suyos y el discurso lo respalda con hechos. En Oviedo decidió sacudir el once dando entrada a Rudiger, Carvajal, Mastantuono y Rodrygo. La decisión dejaba una víctima colateral sobresaliente (Vinícius) y otra notable (Trent). A Rodrygo, instalado en una fase deprimente con un solitario gol en 35 minutos, le ofreció en el Tartiere una oportunidad de reivindicarse en la izquierda. Y el brasileño lo agradeció con actividad, encarando y acabando muchas jugadas. Mostró más intención en todos sus movimientos que Vinícius en los últimos tiempos. A la derecha también apostó por un Mastantuono que apretó, robó, encaró, disparó y ofreció más volumen de juego que Brahim. Sin embargo, Carvajal no subió y el Madrid confirmó su asimetría entrando siempre por la izquierda.

Gol de Mbappé

Y mientras Xabi Alonso convierte al Real Madrid en un equipo de autor, al ser especialmente reconocible sin balón, el Oviedo de Paunovic también lo es, con su línea de cinco y su laborioso doble pivote. Un equipo ordenado y solidario que hizo trabajar mucho a los blancos para encontrar fisuras. El abrumador dominio visitante no hizo daño a los carbayones hasta que en un despliegue local Tchouameni robó con aspereza un balón en el medio y Arda filtró la pelota instantáneamente para que Mbappé girase sobre sí mismo y batiese a Aarón a los 36 minutos. La paciencia tenía su premio con otro movimiento monumental del francés. Un gol que cambió el escenario sacando de su zona de confort al Oviedo, que se veía obligado a proponer fútbol.

Descosió su defensa de cinco Paunovic para afilar el ataque con Hassan, lo que ofreció más espacios a un Madrid que mantenía el plan de partido por más que fuese ganando. Se enfadó la parroquia local, que estaba caliente por la entrada de Tchouameni en la jugada del gol, con un empujón tan ingenuo como inoportuno de Huijsen a Rondón que se fue al limbo. Un penalti tan tonto como señalable. Crecía ofensivamente el Oviedo con el paso de los minutos y el Madrid empezaba a diluirse, lo que comenzó a inquietar a Xabi al tiempo que hacía venirse arriba a la grada del Tartiere. Se hacía largo el Madrid, que perdía el sitio, lo que abría un encuentro que ya no se jugaba en las inmediaciones del área de Aarón.

Doblete de Kylian

Deshacía Xabi los cambios en el once poniendo en el campo a Vinícius y Brahim por Rodrygo y Mastantuono en busca de más electricidad en banda, y Gonzalo por un Arda al que se le acabó la gasolina. El primer córner local terminó en una ocasión clamorosa del Real Madrid en la que Aarón evitó la sentencia. Restaban veinte minutos y el partido se había convertido en un choque de ida y vuelta, con Huijsen y Rudiger muy erráticos y el Madrid perdiendo el balón con mucha rapidez. Parecían dos equipos diferentes a los del primer tiempo.

El partido estaba en una jugada. El Oviedo la tuvo en el minuto 81, cuando un pase al borde del área terminó con un remate de Sibo que se topó con el palo de Courtois. Respiró aliviado Xabi, que en la siguiente jugada vio cómo Vinícius se contagiaba del hambre de sus compañeros y robaba un balón para servir a Mbappé, que certificaba el triunfo en el Tartiere en un partido que se ponía cuesta arriba. Y Vinícius, que no marcaba fuera del Bernabéu desde diciembre pasado, cerraba el triunfo con un gol en la última jugada para sacar brillo a un Madrid que se desfondó en la segunda mitad ante un Oviedo consistente que pinta bien para esta temporada de su centenario en Primera.