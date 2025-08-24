«Gracias a Jácome estoy aquí, esta medalla también es suya»

El cangués Pablo Graña, del Real Club Náutico Rodeira, suma una nueva medalla a su palmarés. Este viernes fue segundo en la final de C1-200 metros, que se decidió por solo tres milésimas

-¿Cuáles son las sensaciones con las que se marcha de este mundial?

-Muy contento. Es algo que me podía esperar. Las cosas estaban muy justas, con mucha gente a un nivel muy parecido y sabía que íbamos a estar todos muy cerca. Yo quería ganar ese oro, pero estoy muy contento con la regata que hice y con la plata.

-¿Qué sensación se le queda después de una regata que se decidió por tan poco: se perdió un oro o se ganó una plata?

-Cuando me tiré con la canoa en la meta en la llegada mire hacia a la izquierda y me vi segundo. Pero en realidad cuando llegas no sabes si eres primero o segundo. Vi que había dudas y al final la distancia que sacó el ganador [el uzbeko Guliev] era muy poca. Viendo la regata ahora parece que perdí el oro justo al final. Pero es lo que tiene el 200 metros: yo sé que salgo rápido, que tengo unos primeros 100 metros muy buenos y que en esos últimos 50 metros me cuesta un poco más. Así que creo que puedo decir que gané la plata, aunque con la espina clavada de que si a lo mejor hiciese un pelín distinta la tirada final [lanzar la canoa hacia delante tras la última palada] hubiese alcanzado el oro.

Pablo Graña durante la final del viernes en un momento de pleno esfuerzo. / Real Federación Española de Piragüismo

-¿Cómo afrontaba este mundial después del oro de junio en el Europeo?

-Venía con muchas ganas. Tanto la «heat» [la primera eliminatoria] como las semifinales me salieron muy bien. En las semifinales me enfrenté con los que habían quedado segundo y tercero en el Campeonato de Europa [el polaco Koliadych y el ucranio Rybachok] y les gané. Me vi con buenas sensaciones y me dio un extra de motivación para la final. Aunque también con cierto nerviosismo, no tanto por cómo te va a salir la prueba, sino por cosas que puedan pasar y que a lo mejor no puedes controlar: una palada que puedas perder, si hay olas... y en un 200 no te da tiempo a recuperar.

-Hablando de cosas raras que pasan en las regatas: en el selectivo previo al mundial, cuando estaba a punto de ganar la prueba una ola le derribó y la victoria fue para Martín Jácome. Sin embargo, él renunció a la plaza para que pudiese ir usted. ¿Cómo valora ese gesto?

-Fue un gesto muy bonito por parte de Martín Jácome y del resto de competidores. Yo creo que aquel selectivo no se tuvo que hacer, que algo que hablé con el director técnico. Era un día malo, con muchas olas en Verducido que se juntaron con las de la motora y me caí a falta de pocos metros. Martín me dijo que él iba a renunciar para que pudiese ir yo, pero al final eso depende de la federación. Gracias a él pude estar en este mundial, así que gran parte de esta medalla es también de Martín Jácome.

El palista cangués Pablo Graña alza el brazo en el podio para celebrar su medalla de plata en Milán. / Real Federación Española de Piragüismo

-¿Nos planteamos una recogida de firmas o una iniciativa similar para conseguir que el C1-200 sea distancia olímpica?

-[Risas] Va a ser muy difícil eso. Para Los Ángeles 2028 ya no es posible y luego depende de los intereses de las federaciones. Es verdad que ahora habrá cambios en los criterios de selección y que pueden valer los puntos de distancias no olímpicas, pero el objetivo para el próximo año es trabajar con el C2-500. Es un barco en el que en España hay mucho nivel, así que va a ser muy intenso y divertido.