Baloncesto
La céltica Aldara Rodríguez, campeona de Europa sub-16
España se impuso a Eslovenia por 62-47
REDACCIÓN
La selección española sub-16 femenina de baloncesto se proclamó este sábado, nueve años después de su último titulo, campeona en el Eurobasket de la categoría tras derrotar, en la final disputada en la ciudad rumana de Pitesti, a Eslovenia por 62-47.
Se trata de la undécima medalla de oro de un equipo de formación que también presume de cuatro platas y otros tantos bronces en su palmarés y que ha conseguido subir al podio en las últimas seis ediciones del torneo continental, incluida la de 2025.
Son también decenas las medallas que se coleccionan por parte de entrenadores y jugadoras de las categorías inferiores del Celta. Y a ese grupo se ha unido Aldara Rodríguez. La escolta pudo disfrutar de casi dos minutos en pista. Su participación había sido superior en los anteriores choques, incluyendo la semifinal ante Letonia. La jugadora de Xunqueira de Ambía (Allariz) ya ganó el oro conseguido en el Festival Olímpico de la Juventud y ahora podrá disputar el Mundial sub-17.
