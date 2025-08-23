Plata para Sieiro, Jácome y Fontán

Otra medalla con sello gallego para el piragüismo español. La medalla de plata conquistada por el C4 500 m masculino, integrado por los pontevedreses Adrián Sieiro y Martín Jácome, el vilanovense Manuel Fontán y el madrileño Daniel Grijalba. A ese podio se sumaron las finales A disputadas por Pablo Crespo y Roi Rodríguez en las pruebas de 1000 metros, además de la presencia de Adrián Mosquera y Araceli Menduiña en las finales de paracanoe.

En la final del C4 500 metros masculino, España firmó una regata vibrante que terminó con un segundo puesto mundial. El cuarteto cruzó la meta en 1:31.15, apenas 0.77 segundos por detrás de Hungría (1:30.38), campeona del mundo, y por delante del equipo neutral, que fue bronce con 1:31.45. España, que había pasado quinta en el parcial de 250 metros, protagonizó una remontada espectacular en la segunda mitad para subir al podio y conquistar una medalla muy celebrada.

En el C1 1000 metros, el pontevedrés Pablo Crespo terminó en la quinta posición con un tiempo de 3:49.92. El triunfo fue para el checo Martin Fuksa (3:46.09), con el griego Stefanos Dimopoulos como segundo a 1.83 segundos y el húngaro Balazs Adolf completando el podio a 3.31. Crespo se quedó a solo 0.52 segundos del griego, tercer clasificado, confirmando el gran nivel del palista gallego en su primera final mundialista.

Por su parte, el tudense Roi Rodríguez volvió a disputar una final A en el K1 1000 m seis años después. Rodríguez fue octavo con 3:31.09, en una prueba de altísimo nivel dominada por el húngaro Bálint Kopasz (3:25.50). La plata fue para Thomas Green (AUS) a solo 0.18 segundos, y el bronce para Fernando Pimenta (POR), a 0.66. El gallego se quedó a 4.93 segundos del podio, cerrando su regreso a la máxima categoría internacional.

En paracanoe, Adrián Mosquera (Rías Baixas-Boiro) fue séptimo en la final del VL3 200 m, con un tiempo de 49.07. La victoria fue para el chino Yi Pu (47.25), que aventajó por 0.03 al uzbeko Nazarkulov (47.28), mientras que el bronce se lo llevó el brasileño Giovane Vieira de Paula (47.50). Mosquera quedó a 1.57 segundos del podio en una final rapidísima.

La representante gallega en categoría femenina de paracanoe, Araceli Menduiña (Ría de Aldán), logró un meritorio quinto puesto en la final del KL3 200 m, con un registro de 48.19.