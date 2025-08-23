Marta Domínguez peleará por el bronce en el Europeo

La viguesa Marta Domínguez se quedó sin opción de medalla de oro en el Campeonato de Europa de Squash, que se disputa en la localidad de Chartres (Francia) hasta este sábado, tras caer derrotada por 3 sets a 1 ante la belga Tinne Gilis en semifinales, por lo que tendrá que pelear por el bronce.

La viguesa de 24 años, que viene de colgarse el bronce en los World Games tras una fantástica actuación y que es una firme esperanza gallega para estar en los Juegos de Los Angeles ya que el squash entra en el programa como deporte de exhibición, era una de las favoritas al podio tras quedar sexta en la pasada edición y cuarta en el 2022, pero enfrente tuvo a la primera cabeza de serie del campeonato, quien se enfrentará por el oro a su hermana y segunda favorita Nele Gilis.

Domínguez se llevó la primera manga pero fue superada con claridad en las tres restantes (11-7, 6-11, 9-11, 2-11) . Una derrota que le llevará a pelear por la medalla de bronce hoy sábado ante la francesa Melissa Alves. La viguesa busca así el mejor resultado de su vida en un Campeonato de Europa.