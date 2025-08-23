Claudio: «Hemos sido un equipo generoso»

«Es justo el empate, ellos han tenido momentos donde han sido mejores por empuje, creo que hemos competido bien y me quedo con la sensación de darle la enhorabuena a mis jugadores por jugar con estas temperaturas. Se nos van dos puntos en una acción muy mejorable», declaró Giráldez.

El técnico también se mostró crítico con el horario del partido: «Es perjudicial jugar a estas horas y los jugadores así lo han acusado, por eso decía que son justas las tablas. Menos mal que no le ha pasado nada a nadie».

La nota positiva del encuentro para los vigueses fue el debut de Rueda y Manu como titulares. «Contento por la actitud de todos y el debut de Rueda y Manu, han competido muy bien contra rivales de entidad, tenían a Darder y Mojica. Muy contento por ellos y seguir sumando jugadores de nuestras categorías inferiores».

Para Giráldez, su equipo mejoró mucho la imagen respecto al debut liguero: «Hemos sido un equipo generoso, todos han arrimado el hombro y el otro día nos equivocamos en hacerlo cada uno por su cuenta, lo hemos hecho bien en casi todas las acciones menos en la del gol».

Admitió que rotó pensando en los tres partidos que tiene su equipo en siete días: «Pensando en todo, no me gustó el primer partido, teníamos que cambiar la energía de ese once, siempre intentamos buscar jugadores para cada partido y porque tenemos tres partidos, necesitamos onces competitivos los tres días y somos amantes de la rotación».