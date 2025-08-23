Chapela reescribe su historia

Fin de semana de fiesta interminable en Chapela. El equipo naranja protagonizó ayer un capítulo histórico al conquistar el primer título masculino de su historia en la Liga Gallega. El justo premio a una temporada impecable en la que los de Juan Zunzunegui han sumado nueve de las diez banderas en juego. A falta de la prueba de hoy en Tirán ya son campeones de forma matemática. Le sobró una prueba después de que ayer en Castropol volviesen a dar una lección a sus rivales y confirmar su superioridad. Su horizonte ya no está en Galicia sino en meter en la cabeza en La Concha y, tal vez, lograr el ascenso a la Liga ACT donde sueñan con competir con los más grandes del norte.

La trainera femenina de Chapela celebra su triunfo de ayer. | LigaLGT

Chapela Wofco no ha tenido quien le contestase en este año impresionante. Castropol fue escenario de otro de sus recitales. Salió decidido a ganar el título y no esperar a la última jornada. En la primera virada, lideraban por delante de Samertolameu Oversea, Tirán Pereira y Castropol, aunque los tiempos sorprendieron, ya que marcaron 8 segundos peor que Bueu Simei en la anterior tanda. Esa sorpresa duró poco, porque en el segundo largo, Chapela Wofco tomó el control para tomar una ventaja suficiente como para imponerse con justicia y desatar la alegría de su gente. Por detrás, Tirán Pereira remontó para superar a Samertolameu Oversea y se aseguraron un un punto sobre su perseguidor por la segunda posición.

La fiesta completa seguramente se produzca hoy para Chapela Wofco porque la embarcación femenina sumó en Castropol un nuevo triunfo (ocho victorias de diez pruebas disputadas) y hoy en Tirán les basta un octavo puesto (dando por hecho que Tirán consiguiese la victoria) para asegurar su tercer título consecutivo. Aunque lo excepcional es que por primera vez en la historia un mismo equipo conseguiría llevarse el título en la Liga A y en la Femenina. La prueba de que en Arealonga se están haciendo las cosas muy bien.

Chapela Wofco dominó ayer la manga de principio a fin, con una victoria que podría haberles asegurado el título de liga en caso de que se hubiesen confirmado las posiciones de la primera virada porque Tirán marchaba en la cuarta plaza. Pero las de O Con remontaron al segundo puesto para ceder un nuevo punto de ventaja y quedarse a siete de las chapeleiras que hoy competirán en Tirán con la intención de evitar una tragedia en forma de descalificación o algo así. Porque solo eso las dejará sin el triunfo y sin el soñado doblete que acarician en Chapela esta temporada.